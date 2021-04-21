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Süper Lig puan durumu 21 Nisan 2021

Süper Lig heyecanı 36. haftada devam ediyor. Puan tablosunda birinci sırada kim var? Haberimizde Süper Lig puan durumuna detaylı olarak yer verilmiştir.

21 Nisan 2021 Çarşamba 21:41
Süper Lig puan durumu 21 Nisan 2021
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Süper Lig 36. Hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Haftanın en önemli maçında bu akşam Galatasaray evinde Trabzonspor’u ağırladı. Lider durumunda olan Beşiktaş ise Sivas deplasmanında puan kaybetti.

Süper Lig 36. Hafta puan tablosu

Not: Futbol Müsabaka Talimatı’na göre takımların birbirleriyle gerçekleştirdikleri karşılaşmalar bittiğinde, eş puanda olan takımlar kendi aralarındaki karşılaşmalara göre sıralanacaktır.

36. hafta maç sonuçları ve fikstürü




Son Güncelleme: 21.04.2021 21:41
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigPuan Tablosu
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