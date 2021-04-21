Süper Lig puan durumu 21 Nisan 2021

Süper Lig 36. Hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Haftanın en önemli maçında bu akşam Galatasaray evinde Trabzonspor’u ağırladı. Lider durumunda olan Beşiktaş ise Sivas deplasmanında puan kaybetti.

Süper Lig 36. Hafta puan tablosu

Not: Futbol Müsabaka Talimatı’na göre takımların birbirleriyle gerçekleştirdikleri karşılaşmalar bittiğinde, eş puanda olan takımlar kendi aralarındaki karşılaşmalara göre sıralanacaktır.

36. hafta maç sonuçları ve fikstürü