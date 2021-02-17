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Süper Lig maçları ne zaman seyircili oynanmaya başlayacak? Stadlara taraftarlar ne zaman girebilecek?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Nisan’a kadar seyircili oynatma şansımız yok. 1 Nisan’da değerlendireceğiz. Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz.” İfadelerini kullandı. Detaylar haberimizde.

17 Şubat 2021 Çarşamba 21:05
Süper Lig maçları ne zaman seyircili oynanmaya başlayacak? Stadlara taraftarlar ne zaman girebilecek?
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, beINSPORTS’a açıklama yaptı. Özdemir açıklamasında, Hamit Altıntop’un yönetici pozisyonunda Türk futboluna önemli katkıları olacağını söyleyerek çalışmaların devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda profesyonel kadroda değişiklik yapılmayacağını söyleyen Özdemir, alınan kararlardan rahatsızlık duyan camialar ve taraftarlar olduğunu söyleyerek, bu kişilere, tweetlere ve instagrama bakmadıklarını söyledi.

Altıntop açıklamalarına şu sözlerle devam etti, “Süper Lig 42 hafta olan bir lig. Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto birinci Lig oldu. Sezon başlangıcında pek çok kişi bu sezon olmaz gibi negatif söylemlerde bulundu. Lig takvimini yayınladık, sezonu başlattık. On yedi hafta kaldı. Yirmi sekiz yılda bir rastladığımız FB, GS, BJK, TS  rekabeti bulunuyor.

Amacımız önümüzdeki on yedi haftayı sağlıklı olarak tamamlayabilmek. Bu şartlarda bu ligi tamamlamak çok zorlu. Futbolcular da talimatlarımıza uyuyorlar. Kadroları genişlettik. Tüm futbol camiasına teşekkürlerimi sunuyorum. Meteoroloji ile bu hafta iş birliği içinde olduk ve Galatasaray ile Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile Beşiktaş maçlarını erken saatlere aldık.

Şampiyonlar Ligi final maçını seyirciyle oynayabilmek için çabalıyoruz. Olimpiyat Stadı’mız iyi değil, çok iyi durumda. İstanbul şartlarına uyan en iyi çimleri seçerek getirdik. Biz Hollanda karşılaşmasını GS sahasında oynamayı istedik fakat maalesef sahanın son durumunu herkes gördü. Şu anda Şenol Hocamız o karşılaşmayı orada yapsak mı yapmasak mı diye düşünmekte. Belki o karşılaşmayı da Olimpiyat Stadyumu’nda yapabiliriz. Sahada önemli olan şey drenajlar ile bakımların düzenli olması gerekmekte. Drenaj sistemi ne? Kar yağdığı zaman karın eriyerek su haline gelmesinin ardından drenaj sisteminin bu suyu çekmesi gerekiyor.

Bu bütün statlarda uygulanabilir. Ancak bunun için hem bütçe gerekiyor, proje hazırlanması gerekiyor, yetkili insanların bu işi yapması gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuzda olan bir şey değil fakat bizden yardım talepleri olursa elimizden gelen yardımı yaparız.

1 Nisan tarihine kadar maçların seyircili olma şansı bulunmuyor. 1 Nisan tarihinde değerlendireceğiz. Bunun kararını Sağlık Bakanlığı ile vereceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak şu sahayı şu yekilde bu şekilde yap deme sorumluluğumuz bulunmuyor. Bizden yardım talepleri olursa elimizden geleni yaparız. Türkiye Futbol Federasyonu olarak görevimiz; teknik arkadaşlar inceleme yapar, o sahanın futbol oynamaya elverişli olup olmadığı kararını verirler.

Kararlardan rahatsızlık duyan camialar, taraftarlar mevcut. Sosyal medya aracılığı ile huzursuzluk çıkarmak için çabalıyorlar. Biz sosyal medya ile ilgilenmiyoruz, sosyal medyaya bakmıyoruz. Sosyal medyaya baksak salgın şartlarına rağmen buralara gelemezdik.



Son Güncelleme: 17.02.2021 21:05
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Anahtar Kelimeler:
SüperLigMaçlarıNeZamanSeyircili
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