Süper Lig lider kim? 9. hafta Süper Lig puan durumu ve toplu maç sonuçları

Süper lig de bu hafta çok başarılı maçlar oynandı. Fenerbahçe, Ankaragücü ile yaptığı maçtan galip olurken. Alanyaspor, AntalyaSporla çıktığı derbiden yüzü gülen taraf oldu. Şampiyon Başakşehir, Kara kartalla çıktığı maçtan mağlup olarak seyircisini üzdü, Trabzonspor la el sıkışan tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı bordo mavili takıma uğurlu gelerek galip olmasında etkili oldu. Haftayı son olarak kapatan Galatasaray, kayserispor’a karşı kendi evinde çok başarılı bir maç oynadı ama yine de sahadan 1 puan alarak gitti.

Süper Lig'in bu haftasında 10 maç oynandı. Sivas spor, karagümrük’le çıktığı mücadeleden 1-1 berabere kaldı, Gaziantep FK da deplasmanda Denizlispor'u 1-0 maglup etti . Milli aradan önce Konyaspor'a Kadıköy'de kaybeden FenerBahçe, daha fazla puan kaybetmeyi göze alamadığını ligin bu haftasında zorlu Ankara deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrılarak gösterdi. Haftanın en önemli maçıysa Beşiktaş ve Başakşehir maçıydı,oyunun son saniyelerine kadar heyecan fırtınası halinde geçen mücadelede son şampiyon Başakşehir 3-2 KaraKartala mağlup oldu. Ersun Yanal'ın imza attıktan sonra çıktığı ilk maçtaAlanyaspor, AntalyaSporu 2-0 lık bir sayıyla mağlup ederek tekrar liderliği aldı . yeni teknik direktörü Abdullah Avcının eşliğinde TrabzonSpor ,BB Erzurumspor'u 1-0 yendi. Trabzonspor böylece kötü gidişatına son verdi. Konyaspor, Kasımpaşa'yı kendi evinde 2-1 yendi, Ankaragücü, Göztepeyle oynadığı oyunda 3-1 galip olan taraf oldu. Hatayspor son dakikalarda gelen müthiş golle Ç. Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Haftanın son maçında Galtasaray evinde yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetimindeki Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu haftaya kadar üst üste üç maç kazanan Galatasaray, hem galibiyet serisini yitirdi hem de zirvenin 3 puan gerisinde 3.sırada yer aldı. Taraftarlar tuttukları takımların ligi nasıl bitireceğini merak ediliyor.