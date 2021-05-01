Süper Lig hangi takım küme düşebilir? Süper Lig'de düşecek takımlar belli oldu mu?

Ligin bitmesine üç hafta kalan alt sıralar adeta kaynıyor. Ligin ikinci yarısında yapılan transferle giren Anadolu takımları küme düşme hattından uzaklaşmak için var gücüyle savaşmaya devam ediyor. Liderlik yarışında önde olan Beşiktaş şampiyonluğa hızla koşarken ligin dibinde ise kazan kaynamaya başladı. Küme de kim kalır soruları şimdiden merak edilmeye başlanırken kim küme düşebilir? Hesaplamasını sizler için yaptık.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor aldığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşırken aynı durum Antalyaspor içinde geçerli. İki takımın küme düşme olasılıkları oldukça düşük.

Sezon öncesi alınan kararla bu sezon kümeye dört takım düşecek ve alt ligten tam dört takım lige çıkacak. Ali Tandoğan'ın takımı Denizlispor bu hafta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu müsabaka Denizlipsor açısından o kadar öenmli ki maçı kaybederse küme düşen ilk takım olacak. Çaykur Rizespor açısından da önemli olan bu maç eğer yenilirse Rize alt sıralara yeniden çekilecek. Zorlu mücadelenin skoru şimdiden merak konusu oldu.

Son aşmpiyon Başakşehir de futbol tarihine geçmemek için bu hafta Ankaragücü deplansmanına olan daha iyi hazırlanıyor. Şampiyon olupta bir sezon sonra küme düşen ilk takım olmak istemeyen Başakşehir zorlu Ankaragücü sınavına çıkacak. SArı Lacibvertli ekip ise küme düşmeye hiç niyeti yok. Hikmet Karaman'ın öğrencileri zorlu mücadeleye üç puan parolası ile çıkacak. Ankaragücü evinde aldğı Gaziantep yenilgisi moralleri bozsa da Başakşehir maçına galibiyet için çıkacaklar.

Teknik direktör değişiklğine giden Kayserispor ise Yalçın hoca liderliğinde Denizlispor'u 6-3 yenmiş ve küme de kalma yolunda çok önemli bir galibiyet aldı. Sarı kırmızılı ekip bu hafta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Malatya galibiyeti Kayserispor Malatya'yı altına almış olacak ve son iki hafta için moral depolayacak. Zorlu mücadele için iki takımda kendine emin bir şekilde hazırlanyor.

Küme düşme hattında bazı takımları sezonu aynı puanda tamamlayabilirler bu durumda ikili averaja bakılacak. Gençlerbirliği ile Konysapor aynı puanda sezonu tamamlarsa iki takım arasındaki ikili averaja değil genel averaj bakılacak. 38. hafta itibariyle Gençlerbirliği'nin averajı -27, Konyaspor'un averajı ise -4.

Erzurumspor ile Ankaragücü arasında da genel averaja bakılacak tabi aynı puanda bitirirlerse. Gelinen hafta neticesinde BB Erzurumspor'un averajı -22, MKE Ankaragücü'nün averajı ise -14.

Küme düşme hattının yakınlarında bulunan Kasımpaşa Antalyspor ile aynı puanda ligi nihayete erdirirse iki takım arasındaki genel averaja bakılacak. Genel averajda son durum şöyle; Kasımpaşa'nın averajı -15, Antalyaspor'un averajı ise -12.

Çaykur Rizespor ile Kayserispor aynı puanda ligi tamamlarsa bu sefer de genel averaja bakılacak. Bu durumda Rize avantajlı. Rize -12 Kayseri -16 averaj.