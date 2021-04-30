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Süper Lig güncel puan durumu ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kalan maçları

Süper Lig heyecanı sürüyor! Lig şampiyonu ile ligden düşen takımların belli olacağı son dört haftada nefesler tutularak sonuçlar bekleniyor. Şampiyon adaylarından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçlarını hangi takımlar ile oynayacağı ve maçların tarihleri oldukça merak ediliyor. İşte Süper Lig ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

30 Nisan 2021 Cuma 15:21
Süper Lig güncel puan durumu ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kalan maçları
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Spor Toto Süper Lig bugün oynanacak olan maçlar ile birlikte 38. Haftayı tamamlamış olacak. Büyük bir heyecanın yaşanacağı son dört haftanın maçları 1 Mayısıs Cumartesi günü itibari ile başlıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımların kalan maçlarında alacakları skorlar ile hanelerine eklenecek puanlar kimin şampiyon olacağını belirleyecek. Öte yandan Abdullah Avcı’nın yönetiminde olan Trabzonspor da son dört haftada ilk üçe adını yazdırmak için kıyasıya mücadele edecek.

Süper Lig’in güncel puan durumu birçok futbol sever tarafından merakla araştırılıyor. İşte çok merak edilen taraftarlar için Süper Lig’in son durumu ve dört büyüklerin fikstürleri…

Süper Lig güncel puan durumu (38. Hafta)

  • Beşiktaş – 79 P
  • Fenerbahçe – 73 P
  • Galatasaray – 72 P
  • Trabzonspor – 64 P
  • Hatayspor – 57 P
  • Alanyaspor – 57 P
  • Sivasspor – 55 P
  • Gaziantep FK – 54 P
  • Karagümrük – 51 P
  • Göztepe – 48 P
  • Antalyaspor – 43 P
  • Konyaspor – 42 P
  • Rizespor – 42 P
  • Yeni Malatya – 40 P
  • Başakşehir – 40 P
  • Ankaragücü – 38 P
  • Kayserispor – 38 P
  • Kasımpaşa – 37 P
  • Erzurumspor – 37 P
  • Gençlerbirliği – 35 P
  • Denizlispor – 28 P

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kalan maçları

39. Hafta

- Beşiktaş – Hatayspor

- Gençlerbirliği - Galatasaray

- Fenerbahçe - Erzurumspor

- Trabzonspor (BAY)

40. Hafta

- Beşiktaş - Galatasaray

- Fenerbahçe - Ankaragücü

- Trabzonspor - Antalyaspor

41. Hafta

- Beşiktaş - Karagümrük

- Denizlispor - Galatasaray

- Fenerbahçe - Sivasspor

- Konyaspor - Trabzonspor

42. Hafta

- Göztepe - Beşiktaş

- Galatasaray - Yeni Malatya

- Kayserispor - Fenerbahçe

- Trabzonspor - Gençlerbirliği




Son Güncelleme: 30.04.2021 15:21
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SüperLigGüncelPuanDurumuKalanMaçlar
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