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Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u evinde yenmesi ile birlikte süper ligte şampiyonluk yarışında ipler artık kopmak üzere. Hata yapmak istemeyen takımlar sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

28 Şubat 2021 Pazar 22:16
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
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Haftatyı kayıpsız geçen üç büyüklerde moraller yerinde. Abdullah Avcı yönetiminde önemli bir ivme yakalayan Trabzonspor'da ise moraller bir hayli bozuk.

Trbazonspor yönetimi ve taraftarla yenilginin sebebini hakem olduğunu ifade ediyor. Fikstür git gide darılırken takımlarda her oyuncu değerli hale geldi. Kart cezaları ve yaşanan sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor.

Tepedeki üç takımın puan kaybedilmesine tahammülü yokken düşme hattında da ateş yanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Başakşehir bir an önce alt sıralardan kurtulup düşme hattının yukarısına çıkmak istiyor.

Yoğun maç temposu hafta içi de devam edecek. Devam eden maçların özetleri ve güncel puan durumları anlık olarak sitemizde olacak. Bizi takipte kalın.

İşte güncel puan durumu

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 22:16
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Puan DurumuSüper Lig
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