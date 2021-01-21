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Süper Lig gol kralı Aaron Salem Boupendza kimdir? Kaç yaşındadır?

Attığı gollerle Süper Lig’e damga vuran Aaron Boupendza, gollerine devam ediyor. Son olarak Yeni Malatyaspor’a gol atan Boupendza, gol sayısını 13’e yükseltti ve gol krallığında ilk sırada yer aldı. Durum böyle olunca da futbolseverler, Boupendza’nın kim olduğunu, kariyerini merak ediyor. İşte Boupendza ile ilgili detaylar...

21 Ocak 2021 Perşembe 18:37
Süper Lig gol kralı Aaron Salem Boupendza kimdir? Kaç yaşındadır?
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Sezon başında Hatayspor’a transfer olan Boupendza, son dönemde attığı gollerle adından söz ettiriyor. Toplamda 13 gole ulaşan golcü futbolcu, Hatayspor’a önemli puanlar kazandırmaya devam ediyor. 17 maçta 13 gol atan Boupendza, Süper Lig gol krallığında zirvede bulunuyor. Peki, Boupendza kimdir?

Aaron Boupendza’nın hayatı

7 Ağustos 1996 yılında Gabon’da hayata gözlerini açan Boupendza’nın tam ismi, Aaron Salem Boupendza’dır. Futbola Gabon’da başlayan Boupendza, 2016 senesinde Fransa’nın Bordeaux takımının alt yapısına girdi. Sonrasında Pau FC, Ajaccio, Tours FC ve CD Feirense takımlarına kiralanan Boupendza, Bordeaux’a geri döndü. 2020 senesinin yaz transfer döneminde kulübüyle olan sözleşmesini sonlandıran golcü oyuncu, bedelsiz olarak Hatayspor’a transfer oldu.

Son dönemde büyük bir çıkış yaşayan Boupendza, kısa sürede 13 gole ulaştı. Süper Lig’de gol kralı konumunda yer alan golcü oyuncu, 1.80 boyunda ve sol ayağını kullanıyor.



Son Güncelleme: 21.01.2021 18:37
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BoupendzaHataysporSüper LigGol Kralı
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