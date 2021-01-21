Süper Lig gol kralı Aaron Salem Boupendza kimdir? Kaç yaşındadır?

Sezon başında Hatayspor’a transfer olan Boupendza, son dönemde attığı gollerle adından söz ettiriyor. Toplamda 13 gole ulaşan golcü futbolcu, Hatayspor’a önemli puanlar kazandırmaya devam ediyor. 17 maçta 13 gol atan Boupendza, Süper Lig gol krallığında zirvede bulunuyor. Peki, Boupendza kimdir?
Aaron Boupendza’nın hayatı
Son dönemde büyük bir çıkış yaşayan Boupendza, kısa sürede 13 gole ulaştı. Süper Lig’de gol kralı konumunda yer alan golcü oyuncu, 1.80 boyunda ve sol ayağını kullanıyor.
Son Güncelleme: 21.01.2021 18:37