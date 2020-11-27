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Süper Lig Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin saati ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Süper Lig'in 10.hafta maçını sürpriz bir isim yönetecek.

27 Kasım 2020 Cuma 23:36
Süper Lig Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
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Heyecanla beklenen yılın son derbisine sayılı günler kaldı. Süper Lig’in 10. haftasında  Beşiktaş, Fenerbahçe’nin konuğu olacak. İki kulüp arasındaki son derbi Beşiktaş’ın 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ne zaman?


TFF’den gelen açıklama doğrultusunda ligin 10.haftasında gerçekleşecek Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

Fenerbahçe – Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Şükrü Saraçoğlu stadında oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Pazar günü oynanacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Galatasaray’a 1, Beşiktaş’a 2 kez mağlup geldi

Süper Lig’in son derbisinde sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek sarı-lacivertli takım, son 5 yılda oynadığı 19 lig derbisinde 5 galibiyet, 11 beraberlik alırken 3 maçta da sahadan eli boş ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş karşısında 2 kez, Galatasaray karşısında ise 1 kez mağlubiyet yaşadı.



Son Güncelleme: 27.11.2020 23:36
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçeDerbiBeIn Sports 1
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