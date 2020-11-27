Süper Lig Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Heyecanla beklenen yılın son derbisine sayılı günler kaldı. Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’nin konuğu olacak. İki kulüp arasındaki son derbi Beşiktaş’ın 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ne zaman?

Fenerbahçe – Beşiktaş maçı hangi kanalda?

TFF’den gelen açıklama doğrultusunda ligin 10.haftasında gerçekleşecek Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

Şükrü Saraçoğlu stadında oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Pazar günü oynanacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Galatasaray’a 1, Beşiktaş’a 2 kez mağlup geldi

Süper Lig’in son derbisinde sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek sarı-lacivertli takım, son 5 yılda oynadığı 19 lig derbisinde 5 galibiyet, 11 beraberlik alırken 3 maçta da sahadan eli boş ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş karşısında 2 kez, Galatasaray karşısında ise 1 kez mağlubiyet yaşadı.