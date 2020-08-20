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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano transferini bitirdi

Süper Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano transferini bitirdi. Yetenekli kaleciyle 2 yıllığına imza atıldığı belirtiliyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:54
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano transferini bitirdi
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Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük, 34 yaşındaki kaleci Emeliano Viviano’yu transfer etti. Portekiz kulüplerinden Sporting Lizbon’dan transfer edilen İtalyan kaleci daha önce İtalya Milli Takımı’nda forma giydi.


34 yaşındaki İtalyan kaleci Viviano’nun transferi tamamlanırken, Süper Lig’e yükselen takımın kadrosunu Viviano ile güçlendirdiği belirtiliyor.

Emiliano Viviano kimdir?

Fiorentina’da futbol kariyerine başlayan Viviano, Inter, Bologna, Palermo ve Sampdoria’da forma giymiştir. Arsenal ve Sporting Lizbon takımlarında forma giyerek ilk defa ülke dışına çıkan Viviano’nun Süper Lig ekiplerinden Karagümrük’te forma giyeceği belirtiliyor.



Son Güncelleme: 20.08.2020 18:54
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Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükEmiliano Viviano
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