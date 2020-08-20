Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano transferini bitirdi

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük, 34 yaşındaki kaleci Emeliano Viviano’yu transfer etti. Portekiz kulüplerinden Sporting Lizbon’dan transfer edilen İtalyan kaleci daha önce İtalya Milli Takımı’nda forma giydi.

Emiliano Viviano kimdir?

34 yaşındaki İtalyan kaleci Viviano’nun transferi tamamlanırken, Süper Lig’e yükselen takımın kadrosunu Viviano ile güçlendirdiği belirtiliyor.

Fiorentina’da futbol kariyerine başlayan Viviano, Inter, Bologna, Palermo ve Sampdoria’da forma giymiştir. Arsenal ve Sporting Lizbon takımlarında forma giyerek ilk defa ülke dışına çıkan Viviano’nun Süper Lig ekiplerinden Karagümrük’te forma giyeceği belirtiliyor.