Süper Lig Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe şampiyonluk maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 42.haftada oynanacak maçların ardından küme düşen son takım ve şampiyon olan takım belli olacak. Beşiktaş,Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kayserispor ve Gençlerbirliği de küme düşmemek için ellerinden geleni yapacak. Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.Gençlerbirliği ise Trabzonspor'a konuk olacak. Şampiyonluk ve küme düşmeme mücadelesi veren takımlar için artık son hafta. TFF, 42.Haftada görev alacak hakemleri açıkladı. 42.hafta maçları 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Fırat Aydınus, kariyerinin son maçına çıkıyor. Süper Lig'de 42.haftada düdük çalacak hakemler kimler?
Süper Lig’de 42.haftada düdük çalacak hakemler
18.00 Ankaragücü-Alanyaspor: Ümit Öztürk
18.00 DG Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Çaykur Rizespor-M.Başakşehir: Koray Gençerler
18.00 A.Hatayspor-Gaziantep FK: Serkan Tokat
18.00 FT Antalyaspor-İH Konyaspor: Suat Arslanboğa
20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Süper Lig puan durumu