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Süper Lig Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe şampiyonluk maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de son hafta heyecanı 15 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek. Süper Lig'in şampiyonu ve küme düşen son takımı son haftada belli olacak. TFF, Bu maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Süper Lig'de Beşiktaş,Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesinde düdük çalacak hakemler kim oldu? İşte Süper Lig'de 42.haftada düdük çalacak hakemler...

14 Mayıs 2021 Cuma 18:23
Süper Lig Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe şampiyonluk maçlarının hakemleri belli oldu
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Süper Lig’de 42.haftada oynanacak maçların ardından küme düşen son takım ve şampiyon olan takım belli olacak.   Beşiktaş,Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kayserispor ve Gençlerbirliği de küme düşmemek için ellerinden geleni yapacak. Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.Gençlerbirliği ise Trabzonspor'a konuk olacak. Şampiyonluk ve küme düşmeme mücadelesi veren takımlar için artık son hafta. TFF, 42.Haftada görev alacak hakemleri açıkladı. 42.hafta maçları 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Fırat Aydınus, kariyerinin son maçına çıkıyor.  Süper Lig'de 42.haftada düdük çalacak hakemler kimler?

 

Süper Lig’de 42.haftada düdük çalacak hakemler

18.00 Ankaragücü-Alanyaspor: Ümit Öztürk

18.00 DG Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

18.00 Çaykur Rizespor-M.Başakşehir: Koray Gençerler

18.00 A.Hatayspor-Gaziantep FK: Serkan Tokat

18.00 Karagümrük-Denizlispor: Atilla Karaoğlan

18.00 FT Antalyaspor-İH Konyaspor: Suat Arslanboğa

20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Süper Lig puan durumu 


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:23
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigSüper Lig 42.haftaSüper Lig 42.hafta Hakemler
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