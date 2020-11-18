Süper Lig 9. hafta maçları ve hakemleri

Süper Lig'de görev yapacak hakeler TFF MHK tarafından duyurulmaktadır. MHK'nin yapmış olduğu açıklamalarda bu sezon Süper Lig'de üst klasmanda 47, üst klasman yardımcı hakem kategorisinde ise 94 isim yer almaktadır.
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında hakemler belli oldu. TFF Merkez Hakem Kurulu’nun yapmış olduğu açıklamaya göre 9. Haftada düdük çalacak hakemler;
21 Kasım Cumartesi
Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
22 Kasım Pazar
Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman