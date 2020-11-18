Süper Lig 9. hafta maçları ve hakemleri

Süper Lig'de görev yapacak hakeler TFF MHK tarafından duyurulmaktadır. MHK'nin yapmış olduğu açıklamalarda bu sezon Süper Lig'de üst klasmanda 47, üst klasman yardımcı hakem kategorisinde ise 94 isim yer almaktadır.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında hakemler belli oldu. TFF Merkez Hakem Kurulu’nun yapmış olduğu açıklamaya göre 9. Haftada düdük çalacak hakemler;

21 Kasım Cumartesi

Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

22 Kasım Pazar

Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi

Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman