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Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür

Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de 4.hafta geride kaldı. 4.Hafta sonrası oluşan puan durumu merak ediliyor. Ayrıca Süper Lig'in 5.hafta maç programı araştırılmaktadır. Süper Lig 5.hafta maç programı nasıl? Bu haberimizde Süper Lig'in puan durumunu ve 5.hafta maç programını sizler için derledik. İşte Süper Lig'de puan durumu ve 5.haftanın maçları...

14 Eylül 2021 Salı 10:13
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
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Süper Lig’de 4.hafta heyecanı tamamlandı. 4.haftanın son mücadeleleri 13 Eylül Pazartesi tarihinde oynandı. Puan durumunda bir önceki duruma göre sıralamalar değişti. 5.hafta maçları merak ediliyor. Süper Lig’de 5.hafta maç programı nasıl?

Süper Lig 5.hafta

4.haftanın sonunda averaj farklıyla liderlik koltuğuna Beşiktaş oturdu. 10 puanlı 4 ekip ilk 4 sırada yer alıyor. Başakşehir ve GZT Giresunspor’un puanı bulunmuyor. İşte 4.hafta sonrası oluşan puan durumu;

Süper Lig’de 5.hafta oynanacak maçlar şu şekilde;

17 Eylül 2021 saat 20:00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük

17 Eylül 2021 saat 20:00 Altay -Göztepe

18 Eylül 2021 saat 13:30  Demir Grup Sivasspor – Gaziantep

18 Eylül 2021 saat 16:00 Kasımpaşa – Trabzonspor

18 Eylül 2021 saat 19:00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş

18 Eylül 2021 saat 19:00 GZT Giresunspor- İttifak Holding Konyaspor

19 Eylül 2021 saat 16:00 Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor

19 Eylül 2021 saat 19:00 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe

19 Eylül 2021 saat 19:00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor


Son Güncelleme: 14.09.2021 10:13
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Süper LigSüper Lig 2021-2022 Puan DurumuSüper Lig 5.hafta Maç Programı
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