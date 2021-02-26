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Süper Lig 27. hafta maçları ve Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig'in 27 hafta maçlarının fikstürları belli oldu. 27. haftada hangi takım kimle maç oynayacak, maçların karşılaşması ne zaman olacak? Süper Lig'de puan durumları nasıl? İşte detaylar..

26 Şubat 2021 Cuma 20:51
Süper Lig 27. hafta maçları ve Süper Lig güncel puan durumu
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Süper Lig tüm heyecanıyla devam ederken 27 . hafta maçlarının başlamasına az kala Süper Lig'deki puan durumu da değişmeye başlayacak.

26 Şubat Cuma günü oynanacak olan üç karşılaşma Süper Lig'de puan durummunu etkileyecek. Saat 16.00'da Konyaspor- Gaziantaep, Gençlerbirliği- Yeni Malatyaspor karşılaşması ekranlarda olacak. Günün son maçı ise Beşiktaş- Denizlispor karşılaşması olacak. Mücadele saat 19.00'dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Süper Lig'de 27 Şubat Cumartesi günü de beş karşılaşma yer alıyor. Saat 13.30'da Hatayspor-Ankaragücü, Karagümrük- Alanyaspor karşılaşması olacak. Saat 16.00'da Çaykur Rizespor-Sivasspor, Antalyaspor-Başakşehir mücadeleleri oynanacak.

Günün son maçı ise lider Galatasaray ile Erzurumspor  saat 19.00'da karşı karşıyagelecek. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Süper Lig 28 Şubat Pazar gününde saat 16.00'da Göztepe- Kasımpaşa karşılaşması oynanacak. Haftanın kapanış maçı ise Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında olacak. Mücadele saat 19.00'dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Süper Lig puan durumu



Son Güncelleme: 26.02.2021 20:51
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Süper LigMaç
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