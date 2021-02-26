Süper Lig 27. hafta maçları ve Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig tüm heyecanıyla devam ederken 27 . hafta maçlarının başlamasına az kala Süper Lig'deki puan durumu da değişmeye başlayacak.

26 Şubat Cuma günü oynanacak olan üç karşılaşma Süper Lig'de puan durummunu etkileyecek. Saat 16.00'da Konyaspor- Gaziantaep, Gençlerbirliği- Yeni Malatyaspor karşılaşması ekranlarda olacak. Günün son maçı ise Beşiktaş- Denizlispor karşılaşması olacak. Mücadele saat 19.00'dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Süper Lig'de 27 Şubat Cumartesi günü de beş karşılaşma yer alıyor. Saat 13.30'da Hatayspor-Ankaragücü, Karagümrük- Alanyaspor karşılaşması olacak. Saat 16.00'da Çaykur Rizespor-Sivasspor, Antalyaspor-Başakşehir mücadeleleri oynanacak.

Günün son maçı ise lider Galatasaray ile Erzurumspor saat 19.00'da karşı karşıyagelecek. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Süper Lig 28 Şubat Pazar gününde saat 16.00'da Göztepe- Kasımpaşa karşılaşması oynanacak. Haftanın kapanış maçı ise Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında olacak. Mücadele saat 19.00'dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Süper Lig puan durumu