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Süper Lig 26. hafta fikstürü, kim kimle oynayacak - GS FB BJK ve Trabzon maçları - Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu

Süper Lig'de yeni bir hafta başladı. Birçok karşılaşmanın oynanmasıyla Süper Lig 26. hafta fikstüründe kim kimle oynayacak belli oldu. GS, FB, BJK ve Trabzon maçları ile Süper Lig 25.hafta güncel puan durumunu içeriğimizde derledik.

15 Şubat 2021 Pazartesi 23:36
Süper Lig 26. hafta fikstürü, kim kimle oynayacak - GS FB BJK ve Trabzon maçları - Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu
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Süper Lig’de yeni hafta Gençlerbirliği – Beşiktaş karşılaşmasıyla başladı. Heyecanlı geçen müsabakada Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı. Bu maç sonrası 25.hafta fikstürü ve puan durumu netleşti.

Süper Lig 25.hafta fikstürü

12 Şubat Cuma

: Çaykur Rizespor 0-2 BB Erzurumspor

12 Şubat Cumartesi:

Kayserispor 3-0 MKE Ankaragücü

Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK

Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

14 Şubat Pazar:

Konyaspor 2-0 Denizlispor

Göztepe 2-1 Başakşehir FK

Hatayspor 0-0 Alanyaspor

Galatasaray 2-1

15 Şubat Pazartesi:

Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş

Antalyaspor – Yeni Malatyaspor

Süper Lig 25. hafta

Süper Lig puan durumu

Süper Lig 26. hafta

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 23:36
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Süper Lig 25. HaftaBeşiktaşGalatasarayFikstür
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