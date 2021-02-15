Süper Lig 26. hafta fikstürü, kim kimle oynayacak - GS FB BJK ve Trabzon maçları - Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu

Süper Lig’de yeni hafta Gençlerbirliği – Beşiktaş karşılaşmasıyla başladı. Heyecanlı geçen müsabakada Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı. Bu maç sonrası 25.hafta fikstürü ve puan durumu netleşti.
Süper Lig 25.hafta fikstürü
12 Şubat Cuma
: Çaykur Rizespor 0-2 BB Erzurumspor
12 Şubat Cumartesi:
Kayserispor 3-0 MKE Ankaragücü
Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK
Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe
14 Şubat Pazar:
Konyaspor 2-0 Denizlispor
Göztepe 2-1 Başakşehir FK
Galatasaray 2-1
15 Şubat Pazartesi:
Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş
Antalyaspor – Yeni Malatyaspor
Süper Lig 25. hafta
Süper Lig puan durumu
Süper Lig 26. hafta
Son Güncelleme: 15.02.2021 23:36