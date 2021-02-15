Süper Lig 26. hafta fikstürü, kim kimle oynayacak - GS FB BJK ve Trabzon maçları - Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu

Süper Lig’de yeni hafta Gençlerbirliği – Beşiktaş karşılaşmasıyla başladı. Heyecanlı geçen müsabakada Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı. Bu maç sonrası 25.hafta fikstürü ve puan durumu netleşti.

Süper Lig 25.hafta fikstürü

12 Şubat Cuma

: Çaykur Rizespor 0-2 BB Erzurumspor

12 Şubat Cumartesi:

Kayserispor 3-0 MKE Ankaragücü

Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK

Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

14 Şubat Pazar:

Konyaspor 2-0 Denizlispor

Göztepe 2-1 Başakşehir FK

Hatayspor 0-0 Alanyaspor

Galatasaray 2-1

15 Şubat Pazartesi:

Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş

Antalyaspor – Yeni Malatyaspor

Süper Lig 25. hafta

Süper Lig puan durumu

Süper Lig 26. hafta