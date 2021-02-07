Süper Lig 24. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçlar 7 Şubat Süper Lig lider kim oldu? 25. Hafta fikstürü

Süper Lig 24. Haftasında bugün 4 maç yapıldı. Beşiktaş ve Konyaspor karşılaştı. Siyah beyaz takım 1-0 galibiyet kazandı.
SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
06.02.2021 Cumartesi
13.30 Kasımpaşa 1-4 Hatayspor
16.00 Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor
16.00 Başakşehir 0-1 Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
07.02.2021 Pazar
16.00 Ankaragücü 1-4 Sivasspor
16.00 Denizlispor 1-1 Antalyaspor
19.00 Beşiktaş 1-0 Konyaspor
08.02.2021 Pazartesi
16.00 Gaziantep-Göztepe
19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
PUAN DURUMU
25. HAFTA MAÇLARI
Son Güncelleme: 07.02.2021 22:13