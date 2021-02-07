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Süper Lig 24. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçlar 7 Şubat Süper Lig lider kim oldu? 25. Hafta fikstürü

Süper Lig 24. hafta heyecanı devam etmektedir. 7 Şubat akşamı Beşiktaş ve Konyaspor karşı karşıya geldi. 25. hafta hangi maçlar olacak? Bugün gerçekleşen maç sonrası 3 büyük takım 48 puanda oldu. Bu haftanın maçları ve puan durumu merak edilmektedir.

07 Şubat 2021 Pazar 22:13
Süper Lig 24. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçlar 7 Şubat Süper Lig lider kim oldu? 25. Hafta fikstürü
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Süper Lig 24. Haftasında bugün 4 maç yapıldı. Beşiktaş ve Konyaspor karşılaştı. Siyah beyaz takım 1-0 galibiyet kazandı.

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

06.02.2021 Cumartesi

13.30 Kasımpaşa 1-4 Hatayspor
16.00 Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor
16.00 Başakşehir 0-1 Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

07.02.2021 Pazar

13.30 B.B.Erzurumspor 1-1 Kayserispor
16.00 Ankaragücü 1-4 Sivasspor
16.00 Denizlispor 1-1 Antalyaspor
19.00 Beşiktaş 1-0 Konyaspor

08.02.2021 Pazartesi

16.00 Gaziantep-Göztepe
19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

PUAN DURUMU

PUAN DURUMU

25. HAFTA MAÇLARI

Süper Lig puan durumu, Süper Lig 24. Hafta maç sonuçları ve 25 hafta maçları

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 22:13
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Puan DurumuSüper Lig
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