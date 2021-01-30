Süper Lig 22. hafta maç sonuçları, puan durumu ve 23. Hafta maç fikstürü

Süper Lig’de heyecan 22.hafta maçlarıyla devam ediyor. İkinci yarının ilk karşılaşmaları kapsamına Cuma günü Galatasaray Gaziantep FK deplasmanına konuk olmuştu. Karşılaşmayı Galatasaray 2-1’lik skorla kazandı.
22.haftanın diğer maçlarında ise 30 Ocak Cumartesi bugün 4 maç oynanacak. Saatler 13:30’u gösterdiğinde Kasımpaşa ile Kayseri, 16:00’da Alanyaspor ile Sivasspor ve Başakşehir Hatayspor ile karşılaşacak. Günün son maçı saat 19:00’da Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı olacak.
31 Ocak Pazar günü Süper Lig’in 22.haftasında Erzurumspor Ankaragücü ile saat 13:30’da karşı karşıya gelecek. Saat 16:00’da ise Denizlispor Göztepe ve Gençlerbirliği Antayaspor karşılaşması oynanacak. Saatler 19:00’u gösterdiğinde ise lider Beşiktaş Trabzonspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise 22.haftayı BAY geçecek.
SÜPER LİG 22. HAFTA
29.01.2021 Cuma
16.00 Yeni Malatyaspor 0-0 Fatih Karagümrük
19.00 Gaziantep FK 1-2 Galatasaray
30.01.2021 Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Kayserispor
16.00 Alanyaspor-Sivasspor
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
31.01.2021 Pazar
13.30 B.B. Erzurumspor-Ankaragücü
16.00 Denizlispor-Göztepe
16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor
Konyaspor (BAY)
23. Hafta Maçları