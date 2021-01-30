İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Süper Lig 22. hafta maç sonuçları, puan durumu ve 23. Hafta maç fikstürü

Süper Lig’de ikinci devre heyecanı başladı. Futbol seveler Süper Lig 22.hafta maç sonuçları, puan durumu ve 23.hafta maç fikstürünü araştırıyor.

30 Ocak 2021 Cumartesi 14:51
Süper Lig 22. hafta maç sonuçları, puan durumu ve 23. Hafta maç fikstürü
Takip Et:

Süper Lig’de heyecan 22.hafta maçlarıyla devam ediyor. İkinci yarının ilk karşılaşmaları kapsamına Cuma günü Galatasaray Gaziantep FK deplasmanına konuk olmuştu. Karşılaşmayı Galatasaray 2-1’lik skorla kazandı.

22.haftanın diğer maçlarında ise 30 Ocak Cumartesi bugün 4 maç oynanacak. Saatler 13:30’u gösterdiğinde Kasımpaşa ile Kayseri, 16:00’da Alanyaspor ile Sivasspor ve Başakşehir Hatayspor ile karşılaşacak. Günün son maçı saat 19:00’da Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı olacak.

31 Ocak Pazar günü Süper Lig’in 22.haftasında Erzurumspor Ankaragücü ile saat 13:30’da karşı karşıya gelecek. Saat 16:00’da ise Denizlispor Göztepe ve Gençlerbirliği Antayaspor karşılaşması oynanacak. Saatler 19:00’u gösterdiğinde ise lider Beşiktaş Trabzonspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise 22.haftayı BAY geçecek.

SÜPER LİG 22. HAFTA

29.01.2021 Cuma

16.00 Yeni Malatyaspor 0-0 Fatih Karagümrük

19.00 Gaziantep FK 1-2 Galatasaray

30.01.2021 Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Kayserispor

16.00 Alanyaspor-Sivasspor

16.00 Başakşehir-Hatayspor

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

31.01.2021 Pazar

13.30 B.B. Erzurumspor-Ankaragücü

16.00 Denizlispor-Göztepe

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

Konyaspor (BAY)

23. Hafta Maçları



Son Güncelleme: 30.01.2021 14:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper LigFiktür22.haftaFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu!
Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu!
Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı öncesinde 13 koronavirüs tespit edildi!
Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı öncesinde 13 koronavirüs tespit edildi!
Galatasaray, askere çağrıldığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklama geldi
Galatasaray, askere çağrıldığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklama geldi
Gedson Fernandes, adım adım Galatasaray'a
Gedson Fernandes, adım adım Galatasaray'a
Beşiktaş'ta Diego Costa bombası
Beşiktaş'ta Diego Costa bombası
Galatasaray'ın eski oyuncusu Lionel Carole, Gaziantep FK'da
Galatasaray'ın eski oyuncusu Lionel Carole, Gaziantep FK'da

Popüler Haberler

Survivor 2021 17. bölüm fragmanı 31 ocak 2021 Pazar
TRT 1 Seneye Bu Zamanlar programı formatı ne? TRT 1 Seneye Bu Zamanlar tanıtım fragmanı
Vodafone 2021 yılı bedava internet kampanyaları ve vodafone bedava internet kazanma paketleri
Baby Turco sahibi kimdir? Haluk Levent'in reklamlarında oynadığı Baby Turco bebek bezi firması kimindir?
Fenerbahçe - Çaykur Rize maçı 1 - 0 özeti ve golleri
Fenerbahçe Dimitris Pelkas sakatlandı mı, neden oyundan çıktı, sağlık durumu nasıl?
Halkbank’tan Esnaf ve Sanatkarlara 100 bin liraya kadar 0 faiz indirimli kredi
PTTAVM ucuz ayçiçek yağı nasıl alınır? PTT ayçiçek yağı satışı ne zaman başlar?
Arka Sokaklar Rıza Baba neden karakolluk oldu?
Başakşehir Hatayspor maç özeti ve golleri izle! Hatay 5 Başakşehir 1 özet
Cepte ŞOK nedir, nasıl indirilir? Cepte Şok indirme ve alışveriş yapma
Şahıs şirketi kurmanın yolları nelerdir? Şirketi kurmanın maliyeti
Star TV canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hercai Miran öldü mü? Akın Akınözü Hercai dizisinden ayrılıyor mu?
Bursluluk sınav sonucuna nasıl itiraz edilir? 2019 PYBS İtiraz ücreti ve süresi
Kira desteği yardımı başvurusu son gün ne zaman?
2021 Vodafone yükle kazan kampanyası ile 5 GB kadar bedava internet ve her yöne 1000 dakika konuşma paketi
Gönül Dağı dizisinde Selami karakterini Eser Eyüboğlu canlandırıyor
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zümre Meğreli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı dizisindeki Şahika karakteri Kimdir? Güneş Emir dizideki rolü ve hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.