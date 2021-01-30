Süper Lig 22. hafta maç sonuçları, puan durumu ve 23. Hafta maç fikstürü

Süper Lig’de heyecan 22.hafta maçlarıyla devam ediyor. İkinci yarının ilk karşılaşmaları kapsamına Cuma günü Galatasaray Gaziantep FK deplasmanına konuk olmuştu. Karşılaşmayı Galatasaray 2-1’lik skorla kazandı.

22.haftanın diğer maçlarında ise 30 Ocak Cumartesi bugün 4 maç oynanacak. Saatler 13:30’u gösterdiğinde Kasımpaşa ile Kayseri, 16:00’da Alanyaspor ile Sivasspor ve Başakşehir Hatayspor ile karşılaşacak. Günün son maçı saat 19:00’da Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı olacak.

31 Ocak Pazar günü Süper Lig’in 22.haftasında Erzurumspor Ankaragücü ile saat 13:30’da karşı karşıya gelecek. Saat 16:00’da ise Denizlispor Göztepe ve Gençlerbirliği Antayaspor karşılaşması oynanacak. Saatler 19:00’u gösterdiğinde ise lider Beşiktaş Trabzonspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise 22.haftayı BAY geçecek.

SÜPER LİG 22. HAFTA

29.01.2021 Cuma

16.00 Yeni Malatyaspor 0-0 Fatih Karagümrük

19.00 Gaziantep FK 1-2 Galatasaray

30.01.2021 Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Kayserispor

16.00 Alanyaspor-Sivasspor

16.00 Başakşehir-Hatayspor

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

31.01.2021 Pazar

13.30 B.B. Erzurumspor-Ankaragücü

16.00 Denizlispor-Göztepe

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

Konyaspor (BAY)

23. Hafta Maçları