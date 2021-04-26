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Süper Lig 2021 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları ve BJK, FB ve GS puan durumu

2021 Süper Lig'in şampiyonu kim olacak? Bu sorunun cevabını takımların puanları belirleyecek. Şu anda Beşiktaş 75 puan ile zirvede iken Galatasaray 2. ve Fenerbahçe 3. sırada yer alıyor. Takımların kalan karşılaşmaları ise merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:06
Süper Lig 2021 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları ve BJK, FB ve GS puan durumu
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Galatasaray,Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin hangi maçları kaldı? Puan durumları ne?

2021 Süper Lig’de şampiyon takımı puanlar belirleyecek. BJK ve Gs’ın kazanması ile birlikte gözler Fenerbahçe maçına çevrildi. Ligin bitmesine 5 müsabaka kala Süper Lig 2021 puan durumu da kesinleşmeye başladı. Beşiktaş bitime 5 hafta kala 75 puan ile zirvede yer alırken, Galatasaray 69 puan ile ikinci oldu. Maç eksikliği sebebi ile Fenerbahçe ise 69 puanla 3 oldu.

 

Puan durumları 

Zirvede 3 takımın yer alması şampiyonluk iddialarını devam ettirirken küme düşme hattında ise 14. sıraya kadar bir yarış söz konusu. Anakaragücü 38 puan ile 14. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa 37 puan ile 15 ve 16. sıralarda. Başakşehir 36, Kayserispor 35, Gençlerbirliği 35, Erzurumspor 34, Denizlispor ise 28 puanda.

BJK kalan karşılaşmaları

-Çayku Rizespor 

-Hatayspor

-Galatasaray

-Karagümrük

-Göztepe 

FB kalan karşılaşmaları 

-Alanyaspor 

-Erzurumspor

-Ankaragücü

-Sivasspor

-Kayserispor

GS kalan karşılaşmaları 

-Konyaspor

-Gençlerbirliği

-Beşiktaş 

-Denizlispor

-Yeni Malatyaspor 




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig2021BeşiktaşFenerbahçeGalatasaray
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