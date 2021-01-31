Süper Lig 2021 ara transfer sezonu ne zaman,saat kaçta bitiyor? Ara transfer dönemi takımların transferleri ve ayrılan oyuncular

2020-2021 Süper Lig sezonunda 21 takım yarışıyor. Takımların transfer yarışları da hız kesmeden devam ediyor. Transfer işlerinde ise son günlere gelindi. Bu sezon ses getiren transferlerden bazıları ise Mesut Özil, Henry Onyekuru, Berat Özdemir gibi isimler oldu. Futbol severler şimdi de transfer sezonunun ne zaman biteceğini merak ediyor.

TFF’den resmi açıklma

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi intenet sitesindeki açıklama kapsamında transfer döneminin 1 Şubat 2021’de sona ereceği bildirildi. Açıklamalarında 5 Ocak 2021 tarihinde ikinci transfer ve tescil dönemi başlamıştı.

2020-2021 transferleri

Fenerbahçe transferleri

Mesut Özil, Attilla Slazai, Bright Osayi-Samuel

Galatasaray transferleri

Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed

Beşiktaş transferleri

Oğuzhan Akgün, Serdar Saatçi

Trabzonspor transferleri

Berat Özdemir, Yunus Mallı, Anastasios Bakasetas

Başakşehir transferleri

Ömer Ali Şahiner, Junior Fenandes, Leonardo Duarte, Salim Farsak, Alya Toure

Gaziantep transferleri

Osama Rashid, Bilal Başakcıoğlu

Kasımpaşa transferleri

Kristijan Bistrovic, Danny Drinkwater, Derrick Luckassen, Isaac Thelin, Dusko Tosic, Berk Çetin

Denizlispor transferleri

Kubilay Aktaş, Ahmed Yasin, Görkem Can, Hasan Ayaroğlu, Mix Diskerud, Ali Yavuz Kol

Kayserispor transferler

Anton Maglica, Melih Okutan, Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Karlo Muhar

Ankaragücü transferleri

Göztepe transferleri

Aliou Badji, İbrahim Akdağ, Embiya Ayyıldız, Ali Kaan Güneren, Alperen Babacan, Geraldo

Fousseni Diabate, Peter Zulj, Beykan Şimşek, Anderson Esiti

Fatih Karagümrük transferleri

Lucas Castro, Emre Çolak, Fabio Borini, Andrea Bertolacci, Gaston Campi, Vegar Eggen Hedenstad

Alanyaspor transferleri

Damian Kadzior, Hasan Hüseyin Acar, El Mami Tetah

Rizespor transferleri

Erik Sabo, Damjan Djokavic, Alexander Söderlund

Konyaspor transferleri

Amar Rahmanovic, Barış Yardımcı, Ertuğrul Tekşen, Ismael Diomande, Bytyqi, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Emre Kartal

Sivasspor transferleri

Alaaddin Okumuş, Ahmet Oğuz, Emre Satılmış

Erzurumspor transferleri

Manuel De Costa, Johanna Omolo, AAtıf Chahechouhe, Jakub Szumski, Brahim Darri, Yacouba Coulibaly, Elba Rashani

Hatayspor transferleri

Mohammed Kessely Kamara, Muhammed Mert, Ekrem Kılıçarslan

Gençlerbirliği transferleri

Srdjan Spiridonovic, Lucas Mugni, Yasin Davuş, Mustafa Akbaş

Antalyaspor transferleri

Ali Erkin, Mehmet Durgut