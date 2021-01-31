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Süper Lig 2021 ara transfer sezonu ne zaman,saat kaçta bitiyor? Ara transfer dönemi takımların transferleri ve ayrılan oyuncular

2020-2021 Türkiye Süper Ligi için transferler devam ediyor. Haberimizde transferler ile alakalı detayları öğrenebilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 16:41
Süper Lig 2021 ara transfer sezonu ne zaman,saat kaçta bitiyor? Ara transfer dönemi takımların transferleri ve ayrılan oyuncular
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2020-2021 Süper Lig sezonunda 21 takım yarışıyor. Takımların transfer yarışları da hız kesmeden devam ediyor. Transfer işlerinde ise son günlere gelindi. Bu sezon ses getiren transferlerden bazıları ise Mesut Özil, Henry Onyekuru, Berat Özdemir gibi isimler oldu. Futbol severler şimdi de transfer sezonunun ne zaman biteceğini merak ediyor.

TFF’den resmi açıklma

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi intenet sitesindeki açıklama kapsamında transfer döneminin 1 Şubat 2021’de sona ereceği bildirildi. Açıklamalarında 5 Ocak 2021 tarihinde ikinci transfer ve tescil dönemi başlamıştı.

2020-2021 transferleri

  • Fenerbahçe transferleri

Mesut Özil, Attilla Slazai, Bright Osayi-Samuel

  • Galatasaray transferleri

Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed

  • Beşiktaş transferleri

Oğuzhan Akgün, Serdar Saatçi

  • Trabzonspor transferleri

Berat Özdemir, Yunus Mallı, Anastasios Bakasetas

  • Başakşehir transferleri

Ömer Ali Şahiner, Junior Fenandes, Leonardo Duarte, Salim Farsak, Alya Toure

  • Gaziantep transferleri

Osama Rashid, Bilal Başakcıoğlu

  • Kasımpaşa transferleri

Kristijan Bistrovic, Danny Drinkwater, Derrick Luckassen, Isaac Thelin, Dusko Tosic, Berk Çetin

  • Denizlispor transferleri

Kubilay Aktaş, Ahmed Yasin, Görkem Can, Hasan Ayaroğlu, Mix Diskerud, Ali Yavuz Kol

  • Kayserispor transferler

Anton Maglica, Melih Okutan, Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Karlo Muhar

  • Ankaragücü transferleri

Aliou Badji, İbrahim Akdağ, Embiya Ayyıldız, Ali Kaan Güneren, Alperen Babacan, Geraldo

  • Göztepe transferleri

Fousseni Diabate, Peter Zulj, Beykan Şimşek, Anderson Esiti

  • Fatih Karagümrük transferleri

Lucas Castro, Emre Çolak, Fabio Borini, Andrea Bertolacci, Gaston Campi, Vegar Eggen Hedenstad

  • Alanyaspor transferleri

Damian Kadzior, Hasan Hüseyin Acar, El Mami Tetah

  • Rizespor transferleri

Erik Sabo, Damjan Djokavic, Alexander Söderlund

  • Konyaspor transferleri

Amar Rahmanovic, Barış Yardımcı, Ertuğrul Tekşen, Ismael Diomande, Bytyqi, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Emre Kartal

  • Sivasspor transferleri

Alaaddin Okumuş, Ahmet Oğuz, Emre Satılmış

  • Erzurumspor transferleri

Manuel De Costa, Johanna Omolo, AAtıf Chahechouhe, Jakub Szumski, Brahim Darri, Yacouba Coulibaly, Elba Rashani

  • Hatayspor transferleri

Mohammed Kessely Kamara, Muhammed Mert, Ekrem Kılıçarslan

  • Gençlerbirliği transferleri

Srdjan Spiridonovic, Lucas Mugni, Yasin Davuş, Mustafa Akbaş

  • Antalyaspor transferleri

Ali Erkin, Mehmet Durgut

 

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 16:41
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Anahtar Kelimeler:
SüperligAraTransferTransferSezonu
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