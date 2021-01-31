Süper Lig 2021 ara transfer sezonu ne zaman,saat kaçta bitiyor? Ara transfer dönemi takımların transferleri ve ayrılan oyuncular

2020-2021 Süper Lig sezonunda 21 takım yarışıyor. Takımların transfer yarışları da hız kesmeden devam ediyor. Transfer işlerinde ise son günlere gelindi. Bu sezon ses getiren transferlerden bazıları ise Mesut Özil, Henry Onyekuru, Berat Özdemir gibi isimler oldu. Futbol severler şimdi de transfer sezonunun ne zaman biteceğini merak ediyor.
TFF’den resmi açıklma
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi intenet sitesindeki açıklama kapsamında transfer döneminin 1 Şubat 2021’de sona ereceği bildirildi. Açıklamalarında 5 Ocak 2021 tarihinde ikinci transfer ve tescil dönemi başlamıştı.
2020-2021 transferleri
Fenerbahçe transferleri
Mesut Özil, Attilla Slazai, Bright Osayi-Samuel
Galatasaray transferleri
Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed
Beşiktaş transferleri
Oğuzhan Akgün, Serdar Saatçi
Trabzonspor transferleri
Berat Özdemir, Yunus Mallı, Anastasios Bakasetas
Başakşehir transferleri
Ömer Ali Şahiner, Junior Fenandes, Leonardo Duarte, Salim Farsak, Alya Toure
Gaziantep transferleri
Osama Rashid, Bilal Başakcıoğlu
Kasımpaşa transferleri
Kristijan Bistrovic, Danny Drinkwater, Derrick Luckassen, Isaac Thelin, Dusko Tosic, Berk Çetin
Denizlispor transferleri
Kubilay Aktaş, Ahmed Yasin, Görkem Can, Hasan Ayaroğlu, Mix Diskerud, Ali Yavuz Kol
Kayserispor transferler
Anton Maglica, Melih Okutan, Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Karlo Muhar
Ankaragücü transferleri
Göztepe transferleri
Fousseni Diabate, Peter Zulj, Beykan Şimşek, Anderson Esiti
Fatih Karagümrük transferleri
Lucas Castro, Emre Çolak, Fabio Borini, Andrea Bertolacci, Gaston Campi, Vegar Eggen Hedenstad
Alanyaspor transferleri
Damian Kadzior, Hasan Hüseyin Acar, El Mami Tetah
Rizespor transferleri
Erik Sabo, Damjan Djokavic, Alexander Söderlund
Konyaspor transferleri
Amar Rahmanovic, Barış Yardımcı, Ertuğrul Tekşen, Ismael Diomande, Bytyqi, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Emre Kartal
Sivasspor transferleri
Alaaddin Okumuş, Ahmet Oğuz, Emre Satılmış
Erzurumspor transferleri
Manuel De Costa, Johanna Omolo, AAtıf Chahechouhe, Jakub Szumski, Brahim Darri, Yacouba Coulibaly, Elba Rashani
Hatayspor transferleri
Mohammed Kessely Kamara, Muhammed Mert, Ekrem Kılıçarslan
Gençlerbirliği transferleri
Srdjan Spiridonovic, Lucas Mugni, Yasin Davuş, Mustafa Akbaş
Antalyaspor transferleri
Ali Erkin, Mehmet Durgut