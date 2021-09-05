Süper Lig 2021-2022 sezonunda oynanacak derbi tarihleri açıklandı

Süper Lig’in yeni sezonunda derbi tarihleri merak ediliyor. Süper Lig’de 4.hafta ve 16.hafta arasında oynanacak derbilerin tarihleri açıklandı. Aynı zamanda 4.hafta ile 16.hafta arasında oynanacak maçlarda belli oldu. Derbilerin tarihi ne zaman?

2021-2022 sezonu derbi tarihleri

Yeni sezonda 3 hafta geride kaldı. İlk 3 haftada ligin zirvesinde 9 puanla Trabzonspor yer almaktadır. İkinci sırada gene 9 puanla Fenerbahçe yer almaktadır. İlk 3 haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş gol yememe başarısı gösterdi. Taraftarlar milli aradan sonra takımlarının durumlarını merak etmektedir.Süper Lig’de 4.hafta ile 16.hafta arasında oynanacak maçların Avrupa’da mücadele edecek takımların takvimlerine ve Ziraat Türkiye Kupası takvimine göre ayarlandığı aktarıldı. Derbilerin tarihleri şu şekildedir;

4.haftada oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü saat 20:00’de oynanacak.

9.haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00’da oynanacak.

10.haftada oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı 25 Ekim Pazartesi günü saat 20:00’de oynanacak.

12.haftada oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak.

13.haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19:00’da oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezonda derbi tarihleri yukarıda yer almaktadır. Sezonun ilk derbisi 4.haftada oynanacak. 4.hafta heyecanı milli takım arasından sonra başlıyor.