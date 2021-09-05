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Süper Lig 2021-2022 sezonunda oynanacak derbi tarihleri açıklandı

Süper Lig heyecanı 3.haftanın ardından milli takım arasına gitti. Süper Lig, milli takım arasından sonra 4.hafta heyecanıyla devam edecek. Süper Lig'de 4.hafta ve 16.hafta arasında oynanacak maçların takvimi açıklandı. Böylelikle yeni sezonda oynanacak derbi tarihleri de belli oldu. Yeni sezonda derbi tarihleri ne zaman? Bu haberimizde Süper Lig'in yeni sezonunda oynanacak derbilerin tarihlerini sizler için derledik. İşte yeni sezonda derbi tarihleri...

05 Eylül 2021 Pazar 15:04
Süper Lig 2021-2022 sezonunda oynanacak derbi tarihleri açıklandı
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Süper Lig’in yeni sezonunda derbi tarihleri merak ediliyor. Süper Lig’de 4.hafta ve 16.hafta arasında oynanacak derbilerin tarihleri açıklandı. Aynı zamanda 4.hafta ile 16.hafta arasında oynanacak maçlarda belli oldu. Derbilerin tarihi ne zaman?

2021-2022 sezonu derbi tarihleri

 Yeni sezonda 3 hafta geride kaldı. İlk 3 haftada ligin zirvesinde  9 puanla Trabzonspor yer almaktadır. İkinci sırada gene 9 puanla Fenerbahçe yer almaktadır. İlk 3 haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş gol yememe başarısı gösterdi. Taraftarlar milli aradan sonra takımlarının durumlarını merak etmektedir.Süper Lig’de 4.hafta ile 16.hafta arasında oynanacak maçların Avrupa’da mücadele edecek takımların takvimlerine ve Ziraat Türkiye Kupası takvimine göre ayarlandığı aktarıldı. Derbilerin tarihleri şu şekildedir;

4.haftada oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü saat 20:00’de oynanacak.

9.haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00’da oynanacak.

10.haftada oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı 25 Ekim Pazartesi günü saat 20:00’de oynanacak.

12.haftada oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak.

13.haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19:00’da oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezonda derbi tarihleri yukarıda yer almaktadır. Sezonun ilk derbisi 4.haftada oynanacak. 4.hafta heyecanı milli takım arasından sonra başlıyor.


Son Güncelleme: 05.09.2021 15:04
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Süper Lig Yeni Sezon 4.hafta-16.hafta Maç TakvimiSüper Lig 2021-2022 Derbi Tarihleri
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