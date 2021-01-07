Süper Lig 18. Hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig 18. Hafta hakemleri

DG Sivasspor - Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu

HK Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Erhan Özdamar

Göztepe - FT Antalyaspor: Mert Güzenge

Galatasaray - Gençlerbirliği: Halis Özkahya

Fatih Karagümrük - İH Konyaspor: Serkan Tokat

MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

BB Erzurumspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılanlar ile birlikte’in 18. Haftasıleri kesinleşti.resmi intenet adresi üzerinden yapılan açıklamalarda hakemler, maçlar ve tarihleri kesinlik kazandı.