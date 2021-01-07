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Süper Lig 18. Hafta hakemleri açıklandı!

TFF tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Süper Lig'in 18. haftasında düdük çalacak hakemler kesinleşti. Yapılan açıklamalar sonrasında futbol severler haftanın hakemlerini araştırmaya başladı.

07 Ocak 2021 Perşembe 22:20
Süper Lig 18. Hafta hakemleri açıklandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Süper Lig’in 18. Haftası hakemleri kesinleşti. TFF resmi intenet adresi üzerinden yapılan açıklamalarda hakemler, maçlar ve tarihleri kesinlik kazandı.

Süper Lig 18. Hafta hakemleri

  • DG Sivasspor - Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu
  • HK Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Erhan Özdamar
  • Göztepe - FT Antalyaspor: Mert Güzenge
  • Galatasaray - Gençlerbirliği: Halis Özkahya
  • Fatih Karagümrük - İH Konyaspor: Serkan Tokat
  • MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
  • Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
  • Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık
  • BB Erzurumspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
  • Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen



Son Güncelleme: 07.01.2021 22:20
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Anahtar Kelimeler:
HakemSüper Lig18. HaftaAçıklamaTFF
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