Süper Lig 18. Hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig 18. Hafta hakemleri
- DG Sivasspor - Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu
- HK Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Erhan Özdamar
- Göztepe - FT Antalyaspor: Mert Güzenge
- Galatasaray - Gençlerbirliği: Halis Özkahya
- Fatih Karagümrük - İH Konyaspor: Serkan Tokat
- MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
- Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
- Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık
- BB Erzurumspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
- Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
Son Güncelleme: 07.01.2021 22:20