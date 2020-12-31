Süper Lig 16. hafta maç tarihleri

Süper Lig’de heyecan 16.hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin son haftasında liderlik koltuğuna Galatasaray oturdu. Lider Galatasaray’ı Alanyaspor takip ederken, üçüncü sırada Gaziantep FK yer alıyor. Zorlu Başakşehir karşılaşmasını 4-1’le geçen sarı lacivertliler haftayı beşinci sırada kapattı. 15.haftanın ardından futbol severler 16.hafta fikstürünü araştırmaya başladı.
16.hafta maçları
2 Ocak Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)
3 Ocak Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Ocak Pazartesi
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)