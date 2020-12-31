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Süper Lig 16. hafta maç tarihleri

Süper Lig’de zirve yarışı kızışıyor. 15.hafta maçları nefesleri keserken futbol severler Süper Lig 16.hafta maç tarihlerini araştırıyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:32
Süper Lig 16. hafta maç tarihleri
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Süper Lig’de heyecan 16.hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin son haftasında liderlik koltuğuna Galatasaray oturdu. Lider Galatasaray’ı Alanyaspor takip ederken, üçüncü sırada Gaziantep FK yer alıyor. Zorlu Başakşehir karşılaşmasını 4-1’le geçen sarı lacivertliler haftayı beşinci sırada kapattı. 15.haftanın ardından futbol severler 16.hafta fikstürünü araştırmaya başladı.

16.hafta maçları

2 Ocak Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)

3 Ocak Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Ocak Pazartesi

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 00:32
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasaray
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