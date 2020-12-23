Süper Lig 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Ligin 14. haftasında oynanan ilk iki maç Trabzonspor – Hatayspor ve Galatasaray – Göztepe maçları oldu. Trabzonspor 1–0‘lık skorla Hatayspor’u mağlup ederken, Galatasaray’da kendi sahasında Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.
Futbol severler haftanın ilk maçlarının sonuçlanmasının ardından puan durumunu araştırmaya başladı. 21 Aralık Salı günü oynanan maçlardan sonra puan durumları değişti. Aşağıdaki yazıda Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve maç sonuçları yer alıyor.
Süper Lig 14. hafta maç günleri
22 Aralık Salı
Trabzonspor 1 – Hatayspor 0
Galatasaray 3-1 Göztepe
23 Aralık Çarşamba
16:00 Erzurumspor - Denizlispor
16:00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
19:00 Kasımpaşa - Gaziantep
19:00 Fenerbahçe - Başakşehir
24 Aralık Perşembe
16:00 Sivasspor - Gençlerbirliği
16:00 Kayserispor - Konyaspor
19:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19:00 Ankaragücü - Beşiktaş
Süper Lig 14. hafta puan durumu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|
13
|
8
|
2
|
3
|
22
|
8
|
14
|
26
|
2.GALATASARAY A.Ş.
|
13
|
8
|
2
|
3
|
23
|
10
|
13
|
26
|
3.FENERBAHÇE A.Ş.
|
13
|
7
|
2
|
4
|
23
|
19
|
4
|
23
|
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
12
|
7
|
1
|
4
|
25
|
19
|
6
|
22
|
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|
12
|
5
|
6
|
1
|
20
|
15
|
5
|
21
|
6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|
13
|
6
|
3
|
4
|
14
|
16
|
-2
|
21
|
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|
13
|
5
|
5
|
3
|
22
|
16
|
6
|
20
|
8.TRABZONSPOR A.Ş.
|
14
|
5
|
5
|
4
|
16
|
17
|
-1
|
20
|
9.YENİ MALATYASPOR
|
12
|
5
|
4
|
3
|
16
|
13
|
3
|
19
|
10.GÖZTEPE A.Ş.
|
|
4
|
6
|
4
|
20
|
17
|
3
|
18
|
11.KASIMPAŞA A.Ş.
|
13
|
5
|
3
|
5
|
16
|
17
|
-1
|
18
|
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|
13
|
4
|
5
|
4
|
14
|
16
|
-2
|
17
|
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|
12
|
4
|
3
|
5
|
15
|
12
|
3
|
15
|
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
12
|
4
|
3
|
5
|
18
|
18
|
0
|
15
|
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
12
|
4
|
3
|
5
|
17
|
20
|
-3
|
15
|
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
12
|
3
|
5
|
4
|
10
|
12
|
-2
|
14
|
17.GENÇLERBİRLİĞİ
|
12
|
3
|
3
|
6
|
10
|
18
|
-8
|
12
|
18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|
12
|
2
|
4
|
6
|
6
|
14
|
-8
|
10
|
19.MKE ANKARAGÜCÜ
|
12
|
2
|
3
|
7
|
14
|
20
|
-6
|
9
|
20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|
12
|
2
|
3
|
7
|
11
|
21
|
-10
|
9
|
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|
13
|
2
|
3
|
8
|
11
|
25
|
-14
|
9