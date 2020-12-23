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Süper Lig 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig 14. haftanın ilk maçı 22 Aralık Salı günü oynandı. Oynanan iki maçın detayları haberimizde.

23 Aralık 2020 Çarşamba 13:07
Süper Lig 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları
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Süper Ligin 14. haftasında oynanan ilk iki maç Trabzonspor – Hatayspor ve Galatasaray – Göztepe maçları oldu. Trabzonspor 1–0‘lık skorla Hatayspor’u mağlup ederken, Galatasaray’da kendi sahasında Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.

Futbol severler haftanın ilk maçlarının sonuçlanmasının ardından puan durumunu araştırmaya başladı. 21 Aralık Salı günü oynanan maçlardan sonra puan durumları değişti. Aşağıdaki yazıda Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve maç sonuçları yer alıyor.

Süper Lig 14. hafta maç günleri

22 Aralık Salı

Trabzonspor 1 – Hatayspor 0

Galatasaray 3-1 Göztepe

23 Aralık Çarşamba

16:00 Erzurumspor - Denizlispor

16:00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor

19:00 Kasımpaşa - Gaziantep

19:00 Fenerbahçe - Başakşehir

24 Aralık Perşembe

16:00 Sivasspor - Gençlerbirliği

16:00 Kayserispor - Konyaspor

19:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

19:00 Ankaragücü - Beşiktaş

 

Süper Lig 14. hafta puan durumu

 

 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.AYTEMİZ ALANYASPOR

13

8

2

3

22

8

14

26

2.GALATASARAY A.Ş.

13

8

2

3

23

10

13

26

3.FENERBAHÇE A.Ş.

13

7

2

4

23

19

4

23

4.BEŞİKTAŞ A.Ş.

12

7

1

4

25

19

6

22

5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

12

5

6

1

20

15

5

21

6.ATAKAŞ HATAYSPOR

13

6

3

4

14

16

-2

21

7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

13

5

5

3

22

16

6

20

8.TRABZONSPOR A.Ş.

14

5

5

4

16

17

-1

20

9.YENİ MALATYASPOR

12

5

4

3

16

13

3

19

10.GÖZTEPE A.Ş.

14

4

6

4

20

17

3

18

11.KASIMPAŞA A.Ş.

13

5

3

5

16

17

-1

18

12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

13

4

5

4

14

16

-2

17

13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

12

4

3

5

15

12

3

15

14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

12

4

3

5

18

18

0

15

15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

12

4

3

5

17

20

-3

15

16.DEMİR GRUP SİVASSPOR

12

3

5

4

10

12

-2

14

17.GENÇLERBİRLİĞİ

12

3

3

6

10

18

-8

12

18.HES KABLO KAYSERİSPOR

12

2

4

6

6

14

-8

10

19.MKE ANKARAGÜCÜ

12

2

3

7

14

20

-6

9

20.YUKATEL DENİZLİSPOR

12

2

3

7

11

21

-10

9

21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

13

2

3

8

11

25

-14

9


 



Son Güncelleme: 23.12.2020 13:07
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