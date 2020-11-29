Süper Lig 10. Hafta puan durumu ve 11. Hafta lig fikstürü

Süper Lig’in 10.haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup ederek listede üst sıraya yükseldi. Süper Lig’in 10.haftası yarın oynanacak Sivasspor – Göztepe ve Kayserispor Karagümrük karşılaşmalarıyla sona erecek.
Süper Lig 10.hafta sonuçları
Ankaragücü 0-1 Trabzonspor
Gaziantep FK 2-2 Yeni Malatyaspor
Başakşehir 3-3 Denizlispor
Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray
B.B. Erzurumspor 2-2 Antalyaspor
Alanyaspor 1-0 Konyaspor
Kasımpaşa 2-0 Gençlerbirliği
Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
Süper Lig 10. Hafta puan durumu
Alanyaspor - 23
Galatasaray - 20
Fenerbahçe - 20
Beşiktaş - 16
Kasımpaşa - 15
Başakşehir FK - 14
Fatih Karagümrük - 13
Konyapor - 12
Ç. Rizespor - 12
Yeni Malatyaspor - 12
Hatayspor - 12
Trabzonspor - 12
Göztepe - 11
Antalyaspor - 10
Sivasspor - 9
BB Erzurumspor- 9
Kayserispor - 7
Denizlispor - 6
Gençlerbirliği - 5