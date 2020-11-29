Süper Lig 10. Hafta puan durumu ve 11. Hafta lig fikstürü

Süper Lig’in 10.haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup ederek listede üst sıraya yükseldi. Süper Lig’in 10.haftası yarın oynanacak Sivasspor – Göztepe ve Kayserispor Karagümrük karşılaşmalarıyla sona erecek.

Süper Lig 10.hafta sonuçları

Ankaragücü 0-1 Trabzonspor

Gaziantep FK 2-2 Yeni Malatyaspor

Başakşehir 3-3 Denizlispor

Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray

B.B. Erzurumspor 2-2 Antalyaspor

Alanyaspor 1-0 Konyaspor

Kasımpaşa 2-0 Gençlerbirliği

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

Süper Lig 10. Hafta puan durumu

Alanyaspor - 23

Galatasaray - 20

Fenerbahçe - 20

Beşiktaş - 16

Kasımpaşa - 15

Gaziantep FK - 15

Başakşehir FK - 14

Fatih Karagümrük - 13

Konyapor - 12

Ç. Rizespor - 12

Yeni Malatyaspor - 12

Hatayspor - 12

Trabzonspor - 12

Göztepe - 11

Antalyaspor - 10

Sivasspor - 9

BB Erzurumspor- 9

Kayserispor - 7

Denizlispor - 6

Gençlerbirliği - 5

Spor Toto Süper Lig 11. Hafta Fikstürü

04 / 12 Beşiktaş-Kasımpaşa

05 / 12 Göztepe-Kayserispor

05 / 12 Gençlerbirliği-Alanyaspor

05 / 12 Konyaspor-BB Erzurumspor

05 / 12 Yeni Malatyaspor-Başakşehir FK

05 / 12 Galatasaray-Hatayspor

06 / 12 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

06 / 12 Antalyaspor-MKE Ankaragücü

06 / 12 Denizlispor-Fenerbahçe

07 / 12 Trabzonspor-Sivasspor