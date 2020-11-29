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Süper Lig 10. Hafta puan durumu ve 11. Hafta lig fikstürü

Bugün oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında Süper Lig 10.hafta puan durumu ve 11.hafta lig fikstürü netleşti.

29 Kasım 2020 Pazar 23:27
Süper Lig 10. Hafta puan durumu ve 11. Hafta lig fikstürü
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Süper Lig’in 10.haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup ederek listede üst sıraya yükseldi. Süper Lig’in 10.haftası yarın oynanacak Sivasspor – Göztepe ve Kayserispor Karagümrük karşılaşmalarıyla sona erecek.

Süper Lig 10.hafta sonuçları

Ankaragücü 0-1 Trabzonspor

Gaziantep FK 2-2 Yeni Malatyaspor

Başakşehir 3-3 Denizlispor

Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray

B.B. Erzurumspor 2-2 Antalyaspor

Alanyaspor 1-0 Konyaspor

Kasımpaşa 2-0 Gençlerbirliği

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

Süper Lig 10. Hafta puan durumu

Alanyaspor - 23

Galatasaray - 20

Fenerbahçe - 20

Beşiktaş - 16

Kasımpaşa -  15

Gaziantep FK - 15

Başakşehir FK - 14

Fatih Karagümrük - 13

Konyapor - 12

Ç. Rizespor - 12

Yeni Malatyaspor - 12

Hatayspor - 12

Trabzonspor - 12

Göztepe - 11

Antalyaspor - 10

Sivasspor - 9

BB Erzurumspor-  9

Kayserispor - 7

Denizlispor - 6

Gençlerbirliği - 5

Spor Toto Süper Lig 11. Hafta Fikstürü

04 / 12 Beşiktaş-Kasımpaşa
05 / 12 Göztepe-Kayserispor
05 / 12 Gençlerbirliği-Alanyaspor
05 / 12 Konyaspor-BB Erzurumspor
05 / 12 Yeni Malatyaspor-Başakşehir FK
05 / 12 Galatasaray-Hatayspor
06 / 12 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor
06 / 12 Antalyaspor-MKE Ankaragücü
06 / 12 Denizlispor-Fenerbahçe
07 / 12 Trabzonspor-Sivasspor


Son Güncelleme: 29.11.2020 23:27
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSüper LigFenerbahçe
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