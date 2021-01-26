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Süper Kupa karşılaşması Başakşehir ve Trabzonspor maçı ne zaman?

üper Kupa karşılaşmasında Başakşehir ve Trabzonspor mücadele edecek. Geçen sezon ligi birncilikle bitiren Başakşehir, Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor ile Süper Kupa karşılaşmasında yer alacak. Peki Süper Kupa karşılaşması hangi kanalda, ne zaman olacak? İşte detaylar..

26 Ocak 2021 Salı 22:21
Süper Kupa karşılaşması Başakşehir ve Trabzonspor maçı ne zaman?
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Süper Kupa karşılaşmasında Başakşehir ve Trabzonspor mücadele edecek. Geçen sezon ligi bincilikle bitiren Başakşehir, Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor ile Süper Kupa karşılaşmasında yer alacak. Peki Süper Kupa karşılaşması hangi kanalda, ne zaman olacak? İşte detaylar..

Başakşehir kadrosunda bazı önemli eksiklikler olacak. Karşılaşmada Skrtel, Chadli, Çaiçara, İrfan Can Kahveci ve Mbombo forma giyemeyecek. Trabzonspor'da da Abdilkadir Ömür ve Plaza karşılaşmada yer almayacak.

Trabzonspor'un son 14 maçta 1 mağlubiyeti bulunurken. Başakşehir'in son 14 maçta 6 mağlubiyeti bulunuyor. Birbirleriyle olan mücadelelere bakıldığında pynana son 5 karşılaşmada 3 maç Başakşerhir'in galibiyet üstünlüğü görülüyor. Trabzonspor ise 11 maçtır galibiyet alamadığı Başakşerhir'e karşı kazanmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa karşılaşması 27 Ocak 2021 Çarşamba günü A Spor'da 20:45'te başlayacak.



Son Güncelleme: 26.01.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirTrabzonspor
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