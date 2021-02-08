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Super Bowl Tampa Bay Buccaneers ve Kansas City Chiefs 8 Şubat S Sport2 canlı izle

55.gerçekleşecek olan Super Bowl heyecanı herkesin ilgiyle takip ettiği organizasyonlar arasında yer alıyor. NFC şampiyonu olan Tampa Bay Buccaneers ile AFC konferans şampiyonu olan Kansas City Chiefs karşı karşıya geliyor. Maç severler organisyonu yapılan karşılaşmayı S Sport Plus uygulaması ve S Sport2 ekranları aracılığıyla Türkiye'den izleyebilecekler.

08 Şubat 2021 Pazartesi 01:19
Super Bowl Tampa Bay Buccaneers ve Kansas City Chiefs 8 Şubat S Sport2 canlı izle
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Super Bowl Heyecanı Başlıyor!

Bu yıl 55.'si gerçekleşecek olan “Super Bowl” Türkiye’den canlı olarak izlenebilecek. Etkinlik, 7 Şubat Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece (8 Şubat) saat 02:00’da S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları etkinliği Türkçe ve İngilizce dil seçeneğiyle ekranda olacak.

Çok fazla sporseveri ekranların başına kilitleyecek olan dev organizasyonda NFC şampiyonu olan Tampa Bay Buccaneers ile AFC konferans şampiyonu olan Kansas City Chiefs karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı kazanan takım Vince Lombardi şampiyonluk kupasını kazanacak.

Dev etkinliğin devre arasında da Kanadalı şarkıcı The Weekend unutulmaz bir şovla izleyicilerin karşısında çıkacak. Brady ve Patrick Mahomes’in karşı karşıya gelmesi NFL severler tarafından merakla bekleniyor.



Son Güncelleme: 08.02.2021 01:19
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Anahtar Kelimeler:
Super Bowl55. Super BowlS Sport PlusS Sport 2
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