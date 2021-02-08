Super Bowl Tampa Bay Buccaneers ve Kansas City Chiefs 8 Şubat S Sport2 canlı izle

Super Bowl Heyecanı Başlıyor!

Bu yıl 55.'si gerçekleşecek olan “Super Bowl” Türkiye’den canlı olarak izlenebilecek. Etkinlik, 7 Şubat Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece (8 Şubat) saat 02:00’da S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları etkinliği Türkçe ve İngilizce dil seçeneğiyle ekranda olacak.

Çok fazla sporseveri ekranların başına kilitleyecek olan dev organizasyonda NFC şampiyonu olan Tampa Bay Buccaneers ile AFC konferans şampiyonu olan Kansas City Chiefs karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı kazanan takım Vince Lombardi şampiyonluk kupasını kazanacak.

Dev etkinliğin devre arasında da Kanadalı şarkıcı The Weekend unutulmaz bir şovla izleyicilerin karşısında çıkacak. Brady ve Patrick Mahomes’in karşı karşıya gelmesi NFL severler tarafından merakla bekleniyor.