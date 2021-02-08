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Super Bowl (NFL) Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chie final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Amerikan Futbol Ligi, final maçı olan Super Bowl için hazırlanıyor. Kansas City Chiefs takımı ile Tampa Bay Buccaneers arasında gerçekleşecek maç için tarih ve saat kesinleşti. Pande koşullarında maçın nasıl gerçekleşeceği ve nerede oynanılacağına dair tüm bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır.

08 Şubat 2021 Pazartesi 02:43
Super Bowl (NFL) Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chie final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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2021 yılının futbol severler tarafından büyük bir heyecanla beklenen olayı geldi çattı.  Florida eyaletinin Tampa şehrindeki Raymond James Stadyumu’nda gerçekleşecek maç canlı yayınlanacağından ekranlarımızda tam saatinde tüm dünya ile aynı heyecanı aynı zamanda paylaşabileceğiz. 

 

Tampa şehri beşinci kez final maçının oynanılacağı yer olur iken R.J. Stadyumu ise final maçına üçüncü kez ev sahipliği yapmaktadır.

 

Final maçına kalan Tampa Bay Buccaneers takımı, Super Bowl’a yani büyük final maçına kendi şehrinde ev sahipliği yapan ilk takım olarak tarihe geçecek.

 

Pandemi dönemi alınan tedbirler sonucu maçı stadyumda yalnızca 25.000 seyirci izleyebilecek. Bu koşullar altında 2021 yılı Super Bowl için şimdiye kadarki en az seyircili yıl olacak. 

 

NE ZAMAN, NEREDE?

 

Şubat’ın 8’inde Pazartesi oynanılacak oyun Türkiye saati ile 02.30’da bizlerle olacak. Maç S Sport + ve 2 de ekranlarda olacak.

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 02:43
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Anahtar Kelimeler:
Super BowlFutbol
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