İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Super Bowl ne zaman? Super Bowl hangi kanaldan yayınlanacak? Tampa Bay Buccaneers ve Kansas City Chiefs karşılaşma bilgileri

55'incisi gerçekleşecek olan Super Bowl için dünya etrafında hayranlar nefesini tutmuş vaziyette. Ülkemizde de takipçisi bulunan Super Bowl'un ne zaman yayınlanacağı, Türkiye'de hangi kanaldan verileceği ve Tom Brady vs Patrick Mahomes hakkında bilgiler merak edilmekte. İşte detaylar...

04 Şubat 2021 Perşembe 20:49
Super Bowl ne zaman? Super Bowl hangi kanaldan yayınlanacak? Tampa Bay Buccaneers ve Kansas City Chiefs karşılaşma bilgileri
Takip Et:

Dünya üzerinde milyonlar tarafından takip edilmekte olan, Amerikan sporunun en iyi spor mücadelesi “Super Bowl” 8 Şubat Pazartesi tarihinde TSİ 02:00’de yayınlanacak.

 

Dünya üzerindeki milyonlarca insanın takip etmekte olduğu, Amerikan spor tarihinin en iyi spor mücadelesi olarak öne çıkan “Super Bowl”, 8 Şubat Pazartesi gününde gece saat: 02.00’de ekranlara gelecek. Etkinliğin Türkiye’de yayınlanacağı kanallar ise S Sport 2 ile S Sport Plus olacak. Bu kanallar müsabakayı canlı bir şekilde verecek. Merak edilen bir diğer konu, Super Bowl maçlarının ara etkinliğinde ise sanatçı The Weeknd sahnede olacak.

 

 

Bu sene 55’incisi gerçekleştirilecek olan “Super Bowl” Türkiye üzerinden de canlı bir şekilde takip edilebilecek. Etkinlik, 7 Şubat günü, Pazar gününü Pazartesi’ye bağlamakta olan gece, yani 8 Şubat tarihinde gece saat 02.00’da S Sport2 ve S Sport Plus uygulaması aracılığı ile canlı yayın yapacak. Etkinliği takip etmek isteyenler ister İngilizce ya da Türkçe olarak takip edebilecek.

 

Dev mücadelede NFC konferans şampiyonluğunu kazanan Tampa Bay Buccaneers ile AFC konferans şampiyonu Kansas City Chiefs karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan galip çıkan; Vince Lombardi Şampiyonluk Kupasını yanında götürecek. Dünyaca ünlü etkinliğin devre arasında ise ekranlara Kanadalı sanatçı The Weekend çıkacak. Herkes merakla Pazartesi günü S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarında yayınlanacak Super Bowl mücadelesini bekliyor. Hatta bu program için S Sport Plus özel bir kampanya bile başlattı.

 

 

Sporseverlerin, NFL kampayası kodu ile www.ssportplus.com üzerinden alacağı S Sport Plus aylık üyülik paketinin ilk ayı 9, 99 Türk lirasına düşürülecek. Super Bowl’un dışında Premier Lig karşılaşmaları, La Liga, NBA, UFC, Bundesliga ve birçok spor organizasyonunda S Sport Plus kanalından tekrar izleyebiliyor! Aboneler istediği taktirde Türkçe ve İngilzce dilleri ile yayınlanan NFL’i; maç öncesi şovlarıyla, devre arası gösterileriyle birlikte izleyebilecek. Aboneler çoklu ekran sayesinde mücadeleyi ister mobil cihazlarından,  ister tabletlerinden isterlerse televizyondan seyredebilir.

 

Nefes kesen maçlarına ek olarak maçlar kadar heyecanlı geçen; devre arası gösterileri ile milyonlarca insanı heyecanlandırmakta olan Super Bowl, her düzenlendiğinde dikkat çeken bir gösteriye imza atmıştır. 2020 senesinde Jeniffer Lopez ve Shakira’nın ağızları açık bırak performansları ile buluşan spor sevenler yine Half Time Show adı ile “The Weeknd”in sahnesine tanık olacak. The Weeknd 2010 senesinde tanınmaya başlamıştır. Şarkıcının öne çıkan parçaları ise “Blinding Lights”, “Starboy” ve “Eaned It” adlı şarkıları olmuştur. 2015 senesinde yayınladığı albümü; “Beauty Behind the Madness” adlı albümüyle 2018 Grammy Ödülleri’nde “Yılın En İyi Progressive RB Albümü Grammy Ödülü’nün sahibi olmuştu.

 

Şampiyon Chiefs, unvanına sahip çıkabilecek mi?

Sezona ismini altın harfler ile yazdıran Super Bowl adayları arasında Kansas City Chief; şu zamana kadar 2 kez Super Bowl şampiyonu olmuştur. Bu şampiyonluklar ise ilki 1969 senesinde, ikincisiyse 2020 senesinde gerçekleşmiştir. Bu sezonun, yani 55’inci Super Bowl karşılaşmasına son şampiyon unvanı ile çıkacaklar. Chiefs’in yıldızı Patrick Mahomes, henüz NFL içinde 4’üncü sezonunu geçiriyor olsa da üç adet AFC konferans finaline ve iki Super Bowl mücadelesine çıktı. Geçtiğimiz senelerde ilk Super Bowl yüzüğünü eline geçiren 25 yaşındaki yıldız oyuncu; Tom Brady’in mirasında büyük sorun olarak görülüyor.

 

 

Efsanevi karşılaşma: Tom Brady vs Patrick Mahomes

Sezon için en flaş takımlardan biriyse Tampa Bay Buccaneers olmuştur. Tom Brady’nin sezonun başında Tampa Bay Buccaneers’a katılması ile birlikte kendinden söz ettirmeye başlayan takım, kulüp tarihinde ilk çıktığı Super Bowl mücadelesi 2002 senesinde gerçekleşmişti. Bu hakkı değerlendiren Tampa Bay Buccaneers, çıktığı maçı kazanarak takımın ilk ve şuana kadar tek olan şampiyonluğuna imza atmıştır. Tom Brady’nin Pazartesi gününde 10. Super Bowl mücadelesine 7’inci yüzüğünü kazanmak için çıkacaktır. Tom Brady ve Patrick Mahomes’u bir araya getirecek olan karşılaşma NFL severlerin adeta yüreğini hoplatıyor.



Son Güncelleme: 04.02.2021 20:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NFLSuper BowlTom BradyPatrick Mahomes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nanu, kaleciyle çarpıştı: Yere yığılıp kaldı
Nanu, kaleciyle çarpıştı: Yere yığılıp kaldı
Valencia iki uzatma sonunda yendi.
Valencia iki uzatma sonunda yendi.
Resmen açıkladı.Falcao transferi için aracı olacağım
Resmen açıkladı.Falcao transferi için aracı olacağım
Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında kazanmasını bildi: 86-88
Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında kazanmasını bildi: 86-88
Chelsea, Tottenham deplasmanında kazandı: 0-1
Chelsea, Tottenham deplasmanında kazandı: 0-1
PDFK, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza verdi!
PDFK, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza verdi!

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler? TRT Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Vuhan'da koronavirüsü araştıran heyet hangi bilgilere ulaştı?
TRT Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak?
Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılmaktadır? Kömür yardımı sorgulama işlemleri
Güncel TOKİ İhale ve kura sosyal konut ilanları
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
Doğruluk mu, cesaret mi oyunu için efsane sorular listesi 2021
Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ve Kaan Yıldırım düğünleri ne zaman olacak?
Boğaziçi Üniversitesi'nde geliştirilen ASC zerrecik aşısı nedir? ASC zerrecik teknolojisi ve aşı hakkında bilgiler
Ece Erken Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem olmaz programından neden ayrıldı?
Kanal D Zalim İstanbu dizisi akıbeti ne olacak, dizi final mi yapacak?
Günlük burç yorumları 28 Ocak 2020 Salı - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
2020 altın tahminleri gerçekleşmeye devam edecek mi? Bu fiyatlardan altın alınır mı? Altın almalı mıyım satmalı mı? Altını olanlar nelere dikkat etmeli
THY yurtiçi uçak seferleri ne zaman başlayacak, hangi tarihe kadar ertelendi?
Bugün kimin maçı var? Süper Lig TV 5 Şubat 2021 Cuma canlı maç saatleri
Bridgerton 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Kumbara hesabı nedir, nasıl açılır? Kumbara veren bankalar
1 Mart'tan sonra devamsızlık sayılacak mı, okula gitmek zorunlu mu?
Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 5 Şubat Payitaht Abdülhamid yayın saati

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.