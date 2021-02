Super Bowl ne zaman? Super Bowl hangi kanaldan yayınlanacak? Tampa Bay Buccaneers ve Kansas City Chiefs karşılaşma bilgileri

Dünya üzerinde milyonlar tarafından takip edilmekte olan, Amerikan sporunun en iyi spor mücadelesi “Super Bowl” 8 Şubat Pazartesi tarihinde TSİ 02:00’de yayınlanacak.

Sporseverlerin, NFL kampayası kodu ile www.ssportplus.com üzerinden alacağı S Sport Plus aylık üyülik paketinin ilk ayı 9, 99 Türk lirasına düşürülecek. Super Bowl’un dışında Premier Lig karşılaşmaları, La Liga, NBA, UFC, Bundesliga ve birçok spor organizasyonunda S Sport Plus kanalından tekrar izleyebiliyor! Aboneler istediği taktirde Türkçe ve İngilzce dilleri ile yayınlanan NFL’i; maç öncesi şovlarıyla, devre arası gösterileriyle birlikte izleyebilecek. Aboneler çoklu ekran sayesinde mücadeleyi ister mobil cihazlarından, ister tabletlerinden isterlerse televizyondan seyredebilir.

Nefes kesen maçlarına ek olarak maçlar kadar heyecanlı geçen; devre arası gösterileri ile milyonlarca insanı heyecanlandırmakta olan Super Bowl, her düzenlendiğinde dikkat çeken bir gösteriye imza atmıştır. 2020 senesinde Jeniffer Lopez ve Shakira’nın ağızları açık bırak performansları ile buluşan spor sevenler yine Half Time Show adı ile “The Weeknd”in sahnesine tanık olacak. The Weeknd 2010 senesinde tanınmaya başlamıştır. Şarkıcının öne çıkan parçaları ise “Blinding Lights”, “Starboy” ve “Eaned It” adlı şarkıları olmuştur. 2015 senesinde yayınladığı albümü; “Beauty Behind the Madness” adlı albümüyle 2018 Grammy Ödülleri’nde “Yılın En İyi Progressive RB Albümü Grammy Ödülü’nün sahibi olmuştu.

Şampiyon Chiefs, unvanına sahip çıkabilecek mi?

Sezona ismini altın harfler ile yazdıran Super Bowl adayları arasında Kansas City Chief; şu zamana kadar 2 kez Super Bowl şampiyonu olmuştur. Bu şampiyonluklar ise ilki 1969 senesinde, ikincisiyse 2020 senesinde gerçekleşmiştir. Bu sezonun, yani 55’inci Super Bowl karşılaşmasına son şampiyon unvanı ile çıkacaklar. Chiefs’in yıldızı Patrick Mahomes, henüz NFL içinde 4’üncü sezonunu geçiriyor olsa da üç adet AFC konferans finaline ve iki Super Bowl mücadelesine çıktı. Geçtiğimiz senelerde ilk Super Bowl yüzüğünü eline geçiren 25 yaşındaki yıldız oyuncu; Tom Brady’in mirasında büyük sorun olarak görülüyor.

Efsanevi karşılaşma: Tom Brady vs Patrick Mahomes

Sezon için en flaş takımlardan biriyse Tampa Bay Buccaneers olmuştur. Tom Brady’nin sezonun başında Tampa Bay Buccaneers’a katılması ile birlikte kendinden söz ettirmeye başlayan takım, kulüp tarihinde ilk çıktığı Super Bowl mücadelesi 2002 senesinde gerçekleşmişti. Bu hakkı değerlendiren Tampa Bay Buccaneers, çıktığı maçı kazanarak takımın ilk ve şuana kadar tek olan şampiyonluğuna imza atmıştır. Tom Brady’nin Pazartesi gününde 10. Super Bowl mücadelesine 7’inci yüzüğünü kazanmak için çıkacaktır. Tom Brady ve Patrick Mahomes’u bir araya getirecek olan karşılaşma NFL severlerin adeta yüreğini hoplatıyor.