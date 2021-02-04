Super Bowl 2021 hangi kanalda ve nasıl izlenir?

Her yıl düzenlenen Super Bowl, milyonlarca spor hayranını ekran başına sabitlemektedir. Super Bowl, dünyanın en çok izlenen spor organizasyonudur. ABD’de her yıl Şubat ayında düzenlenmektedir. Bu yılki maç Kansas City Chiefs ve Tamba Bay Buccaneers arasında gerçekleşecek.

Bu yıl gerçekleşecek olan Super Bowl, 55. Organizasyon olacak. Koronavirüs salgınına rağmen gerçekleştirilecek olan etkinlik için 7 Şubat 2021 tarihi ayarlandı. Tarihi maç ABD’nin Florida eyaletinin Tampa kentinde gerçekleşecek. Maç, Raymon James Stadyum’unda oynanacak.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’den de pek çok spor severin izlemek istediği Super Bowl, S Sport ve S Sport Plus’tan yayına verilecek. Super Bowl, Türkiye saatine göre saat 02.00’da başlayacak.

Bu yıl Spor Bowl’da Metallica ve Green Day grupları performans sergileyecek.