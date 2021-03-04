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Sumudica'dan maç sonrası açıklama

Süper Lig'in 28. haftasında HES Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın galibiyeti ile sonuçlanırken Çaykur Rizespor evine mağlubiyet ile döndü. Maç sonrası Sumudica'dan açıklamalar geldi. İşte detaylar...

04 Mart 2021 Perşembe 01:38
Sumudica'dan maç sonrası açıklama
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Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart 2021 tarihinde HES Kablo Kayserispor - Çaykur Rizespor arasında gerçekleşen karşılaşmada Kayserispor galip geldi. 4 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Kayserispor kendi sahasında yapılan maç sonucunda 3 puana ulaştı. İki takım arasında gerçekleşen müsabaka ev sahibi takımın 2-1 yenmesi ile sonuçlandı. 

Gerçekleşen maç sonrasında Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica maç hakkında açıklamalarda bulundu. İlk dakikadan son dakikaya kadar Rizespor'un hakimiyeti altında olan maçın galibiyet için yeterli olmadığını gördüklerini belirten Sumudica rakiplerinin kontra atak yaparak oynadıklarını söyledi. Her maç aynı şekilde konerden gol yediklerini söyleyen Sumudica her yenilgi sonrasında antrenmanlar ile bu durumu düzelttiklerini ancak hiçbir şeyin değişmediğini ifade etti. Oyunculara sorumluluk almaları gerektiğini söyleyen teknik direktör Rizespor için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Stres sebebiyle sağlık sorunları yaşayan ve yolun sona geldiklerini düşünen Sumudica Kulüp Başkanı ile görüşeceğini belirtirken gelecek hafta takımın bay geçileceğini, takım için her şeyin hayırlısı olmasını bunun için hayırlı kararlar almaları gerektiğini söyledi. Takımda kan değişikliği olması gerektiğini düşündüğünü ve böylelikle ligde kalabileceğini ifade eden Sumudica, takım ile aralarında bir uyuşmazlık olduğunu bunu hissettiğini belirtti. Son dakikaya kadar mücadele ettikleri için takımına teşekkürlerini sundu. Lig'in ortasında takımı aldığı için hatanın kendisinde olduğunu ifade eden Sumudica Rizespor taraftarlarından özür diledi. 20 senelik teknik direktörlük hayatında ilk defa bir takımı çıkışa götüremediğini üzülerek söyledi. Taraftarların takıma güvendiklerini ancak takım olarak yolun sonuna geldiklerini düşündüğünü söyleyerek hayatını yedek kulübesinde kaybetmek istemediğini belirtti.



Son Güncelleme: 04.03.2021 01:38
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