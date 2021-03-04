Sumudica ile yolları ayıran Rizespor'da Okan Buruk sesleri

Gaziantep FK ile yollarını ayıran ve Çaykur Rizespor’un başında geçen Maruis Sumudica, Rize’de istediği oyunu oynatamadı. Rumen teknik adam Rizespor’un başında çıktığı 7 maçta galibiyet alamadı. Son olarak Kayserispor deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Rizespor’da Sumudica görevinden ayrıldı.

Bu ayrılığın ardından teknik direktör arayışına giren Rizespor’da ilk aday Başakşehir’den ayrılanoldu. 2018-2019 sezonunda Rizespor’un başında çok ciddi bir başarı elde eden Okan Buruk, buradaki başarısıyla Başakşehir’in başına geçmişti.

Rizespor’da eski teknik direktörünü yeniden getirerek kümede kalma yolunda takımı kendine getirmek istiyor. Ancak Okan Buruk’un Başakşehir’den ayrıldıktan sonra Konyaspor’un teklifine sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemiyorum şeklinde yanıt verdiği biliniyor.