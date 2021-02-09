Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndan alarm!

/images/haberler/2021/02/z.jpgiraat Türkiye Kupası kapsamında Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir karşılaşmasından önce Şükrü Saraçoğlu Stadı zemininde oluşmuş olan bozukluklar gözlere çarptı. Fenerbahçe futbolcuları Enner Valencia ile Bright Osayi-Samuel maçtan önce sahaya çıkarak zemin kontrolü yaptılar.

11 maçtan sonra Gökhan Gönül de sahada

Fenerbahçe’nin ilk 11 isminde 7 değişiklik yapıldı

Son olarak ligin 12. Haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçı için sahaya çıkan Gökhan Gönül sakatlığından dolayı başka maça çıkamamıştı. İyileşen Gönül, 2 aylık aranın ardından ilk 11’e girdi.

Sarı lacivertli takım, Medipol Başakşehir karşılaşmasında derbideki ilk 11 isminden 7’sini değiştirdi. Teknik Direktör Erol Bulut, kupa mücadelesi için Harun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam ile Cisse’yi görevlendirdi.

Kadroda 4 isim eksik

Fenerbahçe’de sakatlıklarından dolayı tedavileri süren Luiz Gustavo, Pelkas, Tisserand ile İrfan Can Kahveci oynanacak olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında bulunmayacaklar.