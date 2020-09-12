Stoke City taraftarı Etobo'nun Galatasaray'a gitmesinden memnun!

Galatasaray’ın İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City’den kiraladığı Oghenekaro Etobo’nun ayrılmasından memnun olan taraftarlar sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Etobo’nun takımı benimseyemediğini ve keşke kiralık değil de satılık olarak gitmesi dileklerinde bulunan Stoke City taraftarları ‘Kulübü sevmiyordu. Keşke kiralık değil, satılık gitseydi’ paylaşımlarında bulundu.

7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Etobo’nun bu sezon göstereceği performans ile Galatasaray’da kalıp kalmayacağı kesinleşecek.