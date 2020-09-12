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Stoke City taraftarı Etobo'nun Galatasaray'a gitmesinden memnun!

Stoke City'den Etobo'yu kiralayan Galatasaray transferden memnunken Stoke City taraftarı daha memnun olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Etobo' nun takımı benimsemediğini ve kesinlikle satılmasını gerektiğini belirtirken İngiltere gündeminde en konuşulan konulardan bir tanesi oldu.

12 Eylül 2020 Cumartesi 23:39
Stoke City taraftarı Etobo'nun Galatasaray'a gitmesinden memnun!
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Galatasaray’ın İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City’den kiraladığı Oghenekaro Etobo’nun ayrılmasından memnun olan taraftarlar sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


Etobo’nun takımı benimseyemediğini ve keşke kiralık değil de satılık olarak gitmesi dileklerinde bulunan Stoke City taraftarları ‘Kulübü sevmiyordu. Keşke kiralık değil, satılık gitseydi’ paylaşımlarında bulundu.

7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Etobo’nun bu sezon göstereceği performans ile Galatasaray’da kalıp kalmayacağı kesinleşecek.



Son Güncelleme: 12.09.2020 23:39
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Anahtar Kelimeler:
EtoboGalatasaray
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