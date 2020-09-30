Steven Gerrard'dan flaş itiraf: Maçın favorisi Galatasaray ama ...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın kendi evinde Galatasaray ile oynayacak Rangers teknik direktörü Seten Gerrard ile futbolcularından Filip Helandar, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısına ilişkin açıklamalar yaptı. Online olarak düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Gerrard, maçta Joe Aribo ile Glen Kamara’nın oynamayacağını dile getirdi.

İskoçya Premier Ligi’nde oynadıkları son maçta 5-1 galip gelmeleri hakkında konuşan Gerrard, galibiyetin çok iyi olduğunu ancak artık geçmişte kaldığını söyleyerek ‘’Galatasaray maçına odaklanmış durumdayız. Takım çok iyi çalıştı.’’ diye konuştu.

Galatasaray’ın çok büyük bir takım olduğunu söyleyen Gerrard, sarı kırmızılı kulübün favori olduğunu ancak kendilerinin def çok iyi durumda olduklarını aktardı.

‘’Galatasaray forvetleri çok iyi, hata yapmamalıyız.’’

Filip Halender ise maçla ilgili yaptığı değerlendirmelerde, oynamak için sabırsızlandıklarını söyledi. Ev sahibi olmalarının seyahat yapmayacakları için büyük bir avantaj olduğunu kaydeden Halender, savunmada çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Galatasaray forvetlerinin çok iyi oyuncular olduğunu kaydeden Halender, hata yapmamaları gerektiğini ve daha fazla konsantre olmaları gerektiğini aktardı.