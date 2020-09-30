İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...
Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürme yaptığı planı iddiası dehşete düşürdü
Son Dakika
Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın...

Steven Gerrard'dan flaş itiraf: Maçın favorisi Galatasaray ama ...

UEFA Avrupa Ligi play-off kapsamında Galatasaray'a karşı oynanacak maç hakkında konuşan Rangers teknik direktörü Steven Gerrard, flaş itiraflarda bulundu. Gerrard, maçın favorisinin Galatasaray olduğunu ancak çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 21:51
Steven Gerrard'dan flaş itiraf: Maçın favorisi Galatasaray ama ...
Takip Et:

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın kendi evinde Galatasaray ile oynayacak Rangers teknik direktörü Seten Gerrard ile futbolcularından Filip Helandar, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısına ilişkin açıklamalar yaptı. Online olarak düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Gerrard, maçta Joe Aribo ile Glen Kamara’nın oynamayacağını dile getirdi.


İskoçya Premier Ligi’nde oynadıkları son maçta 5-1 galip gelmeleri hakkında konuşan Gerrard, galibiyetin çok iyi olduğunu ancak artık geçmişte kaldığını söyleyerek ‘’Galatasaray maçına odaklanmış durumdayız. Takım çok iyi çalıştı.’’ diye konuştu.

Galatasaray’ın çok büyük bir takım olduğunu söyleyen Gerrard, sarı kırmızılı kulübün favori olduğunu ancak kendilerinin def çok iyi durumda olduklarını aktardı.

‘’Galatasaray forvetleri çok iyi, hata yapmamalıyız.’’

Filip Halender ise maçla ilgili yaptığı değerlendirmelerde, oynamak için sabırsızlandıklarını söyledi. Ev sahibi olmalarının seyahat yapmayacakları için büyük bir avantaj olduğunu kaydeden Halender, savunmada çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Galatasaray forvetlerinin çok iyi oyuncular olduğunu kaydeden Halender, hata yapmamaları gerektiğini ve daha fazla konsantre olmaları gerektiğini aktardı. 



Son Güncelleme: 30.09.2020 21:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayRangersUEFA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Real Madrid'te sakatlık krizi sürüyor! Eden Hazard en az 1 ay yok
Real Madrid'te sakatlık krizi sürüyor! Eden Hazard en az 1 ay yok
Glasgow Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray ülke sıralaması için sahaya çıkacak
Glasgow Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray ülke sıralaması için sahaya çıkacak
Belçika basını Frey için
Belçika basını Frey için "Güçlü transfer" yorumunda bulundu
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Radja Nainggolan Cagliari ile anlaştı
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Radja Nainggolan Cagliari ile anlaştı
Barça teknik direktörü Ronald Koeman, Dembele ve Manchester United iddialarına yanıt verdi
Barça teknik direktörü Ronald Koeman, Dembele ve Manchester United iddialarına yanıt verdi
Alanya’nın başarılı oyuncusu Cisse Kadıköy’e doğru!
Alanya’nın başarılı oyuncusu Cisse Kadıköy’e doğru!

Popüler Haberler

işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
30 Eylül 2020 Çarşamba Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 30 Eylül 2020 Çarşamba Koronavirüs sonuçları
Fox TV Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları
Hangi kahve firmaları bayilik veriyor?
Menajerimi Ara Emrah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Sevda karakterini kim canlandırıyor? Sevcan Yaşar biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Fox Tv Sen Çal Kapımı yeni yayın sezonunda devam edecek mi?
Atçalı Kel Mehmet filmi nerede çekildi? Atçalı Kel Mehmet konusu nedir? Hangi oyuncular oynuyor?
EGM, en az lise mezunu polis ve PÖH alımları yapacak!
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 3 Ocak Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!
Survivor Ünlüler Yarışmacısı 2020 Sercan Yıldırım Kimdir?
Rüyada Namaz kılmak nedir? Rüyada namaz kılma görmenin anlamı
Bazı meslek grubunda çalışanlara 4 bin TL maaş verilecek! Yeni düzenleme ile asgari ücret artıyor
Ziraat Bankası düşük faizli sera kredisi müjdesi! 2020
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Eylül 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Hande Kazanova kimdir? ünlü astroloğun hayatı hakkında detaylı bilgiler
Memurlar işlerine ek olarak hangi iş kollarında çalışabilir?
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.