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Stefan Kuntz'un yardımcısı belli oldu: Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak oldu

Şenol Güneş'in A Milli Futbol takımından ayrılması sonrası teknik direktörlük koltuğuna Stefan Kuntz oturdu. Stefan Kuntz'un ekibine girecek isimler merak ediliyordu. Kuntz'un yardımcısı belli oldu. Kuntz'un yardımcılığını Kenan Koçak yapacak. Kenan Koçak kimdir? Bu haberimizde Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapacak Kenan Koçak hakkında detayları sizler için derledik. İşte Kenan Koçak hakkında detaylar...

24 Eylül 2021 Cuma 15:25
Stefan Kuntz'un yardımcısı belli oldu: Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak oldu
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A Milli Futbol takımında Şenol Güneş’in ayrılığı sonrası koltuğa Stefan Kuntz getirilmişti. Alman teknik direktörün yardımcılarının kim olacağı merak ediliyordu. Kuntz’un ilk yardımcısı belli oldu. Kuntz’un yardımcısı kim oldu?

Stefan Kuntz’un yardımcısı belli oldu.

Hamit Altıntop'un çabalarının ardından Kenan Koçak, Stefan Kuntz'un ilk yardımcı antrenörü oldu.İddiaya göre Hannover 96'dan ayrılan ancak sözleşmesi devam eden 40 yaşındaki teknik direktör, kulübüyle fesih için görüşmelere şimdiden başladı.Ayrıca Kuntz'un ekibi, kendi seçeceği bir tercümanı da dahil edecek.Hepimizin bildiği gibi Kuntz, milli takımla 3 yıllık sözleşme imzalarken Türkçe bilen hocaları tercih edeceklerini söyledi.

"U-21 grubundaki asistanım bilimsel konularda çok tecrübeliydi. Bizim burada böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Onun yerine Türkçe bilen hocaları tercih edeceğiz. 4 isme odaklanıyoruz. Burada olmak istemenin yanı sıra. Başarılı bir antrenör olarak en iyi  Türk-Alman ya da en Alman-Türk insanı olacağım." Açıklamalarında bulundu.


Son Güncelleme: 24.09.2021 15:25
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