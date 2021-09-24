Stefan Kuntz'un yardımcısı belli oldu: Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak oldu

A Milli Futbol takımında Şenol Güneş’in ayrılığı sonrası koltuğa Stefan Kuntz getirilmişti. Alman teknik direktörün yardımcılarının kim olacağı merak ediliyordu. Kuntz’un ilk yardımcısı belli oldu. Kuntz’un yardımcısı kim oldu?
Stefan Kuntz’un yardımcısı belli oldu.
"U-21 grubundaki asistanım bilimsel konularda çok tecrübeliydi. Bizim burada böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Onun yerine Türkçe bilen hocaları tercih edeceğiz. 4 isme odaklanıyoruz. Burada olmak istemenin yanı sıra. Başarılı bir antrenör olarak en iyi Türk-Alman ya da en Alman-Türk insanı olacağım." Açıklamalarında bulundu.
Son Güncelleme: 24.09.2021 15:25