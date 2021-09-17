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Stefan Kuntz ne kadar para alacak?

A Milli Takım ‘ın teknik direktörü olarak görev yapacak olan teknik adam Stefan Kuntz ‘un alacağı para belli olmaya başladı. Türk Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz ile masaya oturacak. Yeni Milli teknik direktörümüz olan Stefan Kuntz kim? Stefan Kuntz nereli ve kaç yaşında? işte detaylar..

17 Eylül 2021 Cuma 01:41
Stefan Kuntz ne kadar para alacak?
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Türkiye A Milli Takımda teknik direktör olmak için göreve başlayacak olan Alman asıllı teknik direktör Stefan Kuntz ile 3 yıllık bir anlaşma imzalandı. Stefan Kuntz ‘un milli takımımızda yapacağı göreve karşılık olarak alacağı para da Türk Futbol Federasyonu tarafından yapılan bir açıklama ile duyurulacak. Türk Milli Futbol takımımız Alman teknik direktör Stefan Kuntz ‘a emanet edildi.

İstanbul ‘a gelerek Türk Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapan Hamit Altıntop ile bir görüşme sağlayan Stefan Kuntz ile her konuda anlaşmaya varıldı. Konu ile ilgili resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor.

Almanya U21 Takımı ‘nda süregelen görevini bırakarak A Milli Takım ‘da görev yapacak olan 58 yaşındaki teknik direktör önümüzdeki günlerde Türkiye ‘ye gelecek ve yeni işine başlayacak. 3 yıl için anlaşma sağlanan teknik direktör Stefan Kuntz ‘un yardımcılarından bir tanesi de Türk olacak. Türk Futbol Federasyonu tarafından da bu yardımcı isim belirlenmeye çalışılıyor.


Son Güncelleme: 17.09.2021 01:41
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Anahtar Kelimeler:
Stefan KuntzYeni AnlaşmaTeknik DirektörA Milli TakımTFF
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