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Statlara profesyonel uzman saha bakım ekipleri uygulaması ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den zemin açıklaması

Futbol severlerin ilgiyle okuyacağı bir haberle karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir son zamanların en merak edilen soruların yanıtladı. Konuşmasına büyük bir sitemle atılan Özdemir, birçok farklı yeniliğe adım attıklarını dile getirdi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 16:11
Statlara profesyonel uzman saha bakım ekipleri uygulaması ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den zemin açıklaması
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Statların yetersiz imkanlardan dolayı birer çöküş halinde olduğunun kanıtını Özdemir, şöyle ifade etti; “Türk futboluna yakışmayan statlarda, kötü zeminlerde maç oynatmayacağız. Stadın zemini kötüyse kulüplere orada maç oynama yasağı gelecek, maçları başka illere alınacak”

Top desteğini engellemek için saha sulanmamış

Özdemir, bu yıl gerçekleştirilen maçların çoğunda özellikle Beşiktaş maçlarında top desteğini alamamaları için sahaların sulanmamış olduğunun bildirilerini aldığını söyledi. Bunun üzerine kesin bir karara varılacağına değindi.

Zorunluluklar gelecek

Futbol karşılaşmalarında verilen emirler doğrultusunda oluşturulan kararlara göre uygulaması gereken yönetmelik itibariyle 'profesyonel uzman saha bakım ekipleri' zorunluluğu lanse edilecek.

Zemin kötüyse maç yerleri değiştirilecek

Özdemir, maçlardan önce zeminlerin kontrol edileceğine kötü olması durumunda maçların o sahada oynanmayıp iyi bir sahada oynanması için yön verileceği kararını maç oynama yasağı altında geleceğini vurguladı.



Son Güncelleme: 14.04.2021 16:11
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FutbolTFFNihatözdemirYenilikler
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