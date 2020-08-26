Stadyumlara kapasitenin yüzde 30'u taraftar alınacak!

TFF tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü toplantısında seyirci durumları görüşüldü. Ekim ayından sonra ligin başlaması durumunda stadyumun kapasitesinin %30 oranında seyirci alınmasına yönelik karar alındığı belirtildi.

Kapasitenin yüzde 30’u seyirci maç izleyebilecek

Kulüplerin ve taraftarların Türkiye Futbol Federasyonuna sorduğu soruların başında gelen yeni sezonda seyirci durumu nasıl olacak sorusunu geçtiğimiz günlerde toplanan olağanüstü toplantı ile neticeye bağlandı. TFF tarafından yapılan açıklamada yeni sezonda stadyumların %30’u kadar taraftarın maç izleyebileceği belirtildi.

Büyük kulüplerde kaç taraftar maç izleyebilecek?

Fenerbahçe’nin stadyumu olan Şükrü Saraçoğlu stadyumunda Fenerbahçe’nin maçlarını 14.400 kişi takip edebilecek. Galatasaray’ın stadyumu Türk Telekom Arena’da ise 15.700 kişi maçlara kabul edilecek.