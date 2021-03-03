İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Spor yorumcusu Levent Tüzemen'den kötü haber! Yoğun bakıma alındı!

Uzun yıllardır spor yorumculuğu yapan Levent Tüzemen'in Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastalığı ağır geçirdiği açıklandı. Açıklamalarda yorumcu Tüzemen'in yoğun bakıma kaldırıldığı belirtilirken pek çok kişi geçmiş olsun dileklerini iletti.

03 Mart 2021 Çarşamba 20:54
Spor yorumcusu Levent Tüzemen'den kötü haber! Yoğun bakıma alındı!
Takip Et:

Sabah Gazetesi spor yazarı ve A Spor’da futbol yorumcusu olan Levent Tüzemen’in yoğun bakıma alındığı açıklamaları sonrasında pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Levent Tüzemen’den kötü haber geldi.

Hastalığı ağır geçirdiği açıklanan Tüzemen’in yoğun bakıma alındığı açıklanırken açıklamalarda Tüzemen’in sağlık durumu ile ilgili detay verilmedi. Spor camiasından pek çok kişi ünlü spor yorumcusu Levent Tüzemen’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 20:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Levent TüzemenKoronavirüsCovid-19Yoğun Bakım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Trabzon Fener maçı kaç kaç bitti? TS FB 1 0 maç özeti ve Pelkas golü izle
Trabzon Fener maçı kaç kaç bitti? TS FB 1 0 maç özeti ve Pelkas golü izle

Popüler Haberler

Kuruluş Osman Selcan Hatun dizide neden yok? Selcan Hatun geri dönecek mi? Didem Balçık hamile mi, diziye geri dönecek mi?
Kıbrıs Ada Kışı oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Teşkilat oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi Melih kimdir? Ali İl'in yer aldığı diziler
Rüyada boğulmak ne anlama gelir? Rüyada boğulmak görmenin anlamları
Doğduğun Ev Kaderindir Meto kimdir?
Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen hakkında bilgiler
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç rol aldığı yapımlar ve biyografisi
AirDrop nedir, ne işe yarıyor? AirDrop nasıl etkinleştirilir?
Emekliler maaşlarını nasıl alacaklar? Emekli maaşı bankaya gitmeden nasıl çekilir? Emekli ve 65 yaş üstü maaşını nasıl alacak?
Burçlara göre diyet! Burçlara göre hazırlanan besin listesi
Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı faiz kararını ne zaman açıklayacak?
3'te 3 Tarih başvuru formu ve katılım şartları
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Gerçek adı nedir? Maruf Otajonov nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok yaşı, boyu, sevgilisi
Sadakatsiz Haluk kimdir? Burak Sergen hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.