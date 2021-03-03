Spor yorumcusu Levent Tüzemen'den kötü haber! Yoğun bakıma alındı!

Sabah Gazetesi spor yazarı ve A Spor’da futbol yorumcusu olan Levent Tüzemen’in yoğun bakıma alındığı açıklamaları sonrasında pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Levent Tüzemen’den kötü haber geldi.

Hastalığı ağır geçirdiği açıklanan Tüzemen’in yoğun bakıma alındığı açıklanırken açıklamalarda Tüzemen’in sağlık durumu ile ilgili detay verilmedi. Spor camiasından pek çok kişi ünlü spor yorumcusu Levent Tüzemen’e geçmiş olsun dileklerini iletti.