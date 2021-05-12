Spor yazarları kritik Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig’in 41. Haftasında Kadıköy’de Sivasspor’u ağırlayan Fenerbahçe, hayati öneme sahip maçta rakibine 2-1 yenilerek şampiyonluk umutlarını büyük oranda tüketti. Spor yazarları kritik maçı yorumladı.
Spor Yazarları: Fenerbahçe’nin oyunu hayal kırıklığı yarattı
Birçok spor yazarının ortak görüşü Fenerbahçe oyun anlamında hayal kırıklığı yarattığı görüşünde. Ercan Taner Fenerbahçe’nin şampiyonluk konusunda yeterli iştahı göstermediğini söylerken, Erol Bulut’un Kadıköy’deki yenilgi serisini Emre Belözoğlu’nun devam ettirerek hayal kırıklığı yarattığını ve taktik anlamında da yanlış tercihler yaptığını belirtti.
Senad Ok yorumu Sivasspor’un Fenerbahçe’nin oyununu kendi istediği şekilde uygulatması, sarı lacivertli takımın yenilgisini getirdi. Fenerbahçe’nin panik havası içinde bir oyun tarzı sergilediğini söyleyen Ok, takımın vasat üzeri tek oyuncusunu Mesut Özil olarak gösterdi.