Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta mücadelesi Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında büyük bir karşılaşma oynanacak. Son maçlarda kaybetmeyerek zirve mücadelesine ortak olan Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, evinde Fenerbahçe’yi ayarlayacak. Bu büyük mücadelenin hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olarak belirlendi. Fenerbahçe son üç karşılaşmada bir galibiyet alırken iki kez mağlup oldu. Deplasmanda Trabzonspor yenmek isteyen sarı kanaryalar, üç puana uzanıp zirve yarışına devam etmek istiyor. Trabzonspor topladı 48 puanla ligde dördüncü sırada bulunurken, Fenerbahçe ise toplamda 51 puan toplayarak kendisine üçüncü sırada yer buluyor. Vatandaşlarımız Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk on birlerini merak ediyor.

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trabzon’da karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 19:00’da başlarken Medikal Park Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak verilirken, mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Bir dönem galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, son üç maçta yalnızca bir galibiyet çıkartırken, iki kere mağlup oldu ve taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Trabzonspor ise, Karadeniz fırtınası olan lakabına layık bir şekilde son maçlarda fırtına gibi eserek liderlik mücadelesine bir anda ortak oldu. Fenerbahçe geride kalan 26 haftada 16 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken Altı kez mağlup oldu. Bu maçların üç tanesinde berabere kalarak bir puana razı oldu. Toplamda 51 puan alan sarı lacivertli ekip, ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor ise ligde çıktığı son yedi mücadeleden galibiyetle ayrıldı geride kalan 26 haftada beş mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi altı kez berabere kaldı ve 14 kez galip geldi. Kimsenin beklemediği bir anda çıkış yakalayan bordo mavili ekip, toplamda 48 puan toplayarak dördüncü sıraya kadar yükseldi. 48 puan da bulunan Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından dördüncü sırada kendine yer buldu. Trabzonspor bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sekiz maça çıkarmak istiyor.

2021 yılında yenilgi almayan bordo mavili ekip, bu yıl içerisinde oynadığı on maçta dokuz galibiyet alırken bir beraberlik yaşadı. Fenerbahçe ise bu sezon kendi sahasında beş mağlubiyet yaşadı. Bundan dolayı taraftarına hayal kırıklığı uğratsa da çok güçlü bir kadrosu var. Karşılaşmaya dakikalar kala Trabzonspor’un ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri belli oldu.

Trabzonspor sahaya koronavirüsü yeni atlatan Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Le, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaininy ilk 11’i ile çıkacak.

Fenerbahçe’nin ilk 11’ine bakacak olursak, kalede Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar, Tisserand, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Osayi Samuel, Pelkas, Mesut Özil, Valencia 11’i ile çıkması planlanıyor.