Spor Toto Süper Lig yeni sezon Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonun açılışı olarak kabul edilen fikstür çekimi dün Riva tesislerinde gerçekleştirildi. 20 takımın mücadele edeceği Süper Lig’in yeni sezonunda Galatasaray’ın da oynayacağı maçlar netlik kazandı. Sarı kırmızılı taraflar ise ligin en önemli maçları olan derbilerin hangi haftalarda oynanacağını öğrenmek için arama motorları aracılığıyla aramalarını sürdürüyor. Peki Galatasaray’ın derbi maçları ne zaman olacak?
4. hafta: Trabzonspor -Galatasaray -
10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray -
13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe -
23. hafta: Galatasaray-Trabzonspor -
29. hafta: Galatasaray-Beşiktaş -
32. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
Süper Lig’de yeni sezonun açılış maçı 13 Ağustos’ta oynanacak.
Son Güncelleme: 14.07.2021 13:58