Spor Toto Süper Lig yeni sezon Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonun açılışı olarak kabul edilen fikstür çekimi dün Riva tesislerinde gerçekleştirildi. 20 takımın mücadele edeceği Süper Lig’in yeni sezonunda Galatasaray’ın da oynayacağı maçlar netlik kazandı. Sarı kırmızılı taraflar ise ligin en önemli maçları olan derbilerin hangi haftalarda oynanacağını öğrenmek için arama motorları aracılığıyla aramalarını sürdürüyor. Peki Galatasaray’ın derbi maçları ne zaman olacak?

4. hafta

10. hafta

13. hafta

23. hafta

29. hafta

32. hafta

Sezonu en erken açan ekiplerden birisi olan Galatasaray’da PSV maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürerken yeni sezondaki derbi karşılaşmalarının hangi haftada oynanacağı da netlik kazandı. İşte maçların oynanacağı haftalar: -: Trabzonspor -Galatasaray -: Beşiktaş-Galatasaray -: Galatasaray-Fenerbahçe -: Galatasaray-Trabzonspor -: Galatasaray-Beşiktaş -: Fenerbahçe-Galatasaray

Süper Lig’de yeni sezonun açılış maçı 13 Ağustos’ta oynanacak.