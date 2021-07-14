Spor Toto Süper Lig yeni sezon Beşiktaş derbi maçları ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı eden Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları sürerken, Süper Lig’in yeni sezon fikstürü de siyah beyazlıların gündeminde yer alan konulardan birisi. İstanbul’da bulunan Riva tesislerinde çekilen fikstür ile beraber Beşiktaş’ın oynayacağı maçlar netlik kazandı. Siyah beyazlı taraftarlar ise ezeli rakipleri ile oynayacağı maçların hangi haftada olacağını öğrenmek için intenete yönelmiş durumda.
10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray -
12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor -
17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş -
29. hafta: Galatasaray-Beşiktaş -
31. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş -
36. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
Beşiktaş’ın yeni sezonun açılış karşılaşmasını yapması bekleniyor. Karşılaşma 13 Ağustos’ta yapılacak.
Son Güncelleme: 14.07.2021 14:06