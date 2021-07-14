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Spor Toto Süper Lig yeni sezon Beşiktaş derbi maçları ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ın yeni sezonda oynayacağı fikstür maçları belli oldu. Peki Beşiktaş’ın yeni sezonda oynayacağı derbi maçları ne zaman olacak? Yanıtı haberimizde…

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:06
Spor Toto Süper Lig yeni sezon Beşiktaş derbi maçları ne zaman?
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Spor Toto Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı eden Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları sürerken, Süper Lig’in yeni sezon fikstürü de siyah beyazlıların gündeminde yer alan konulardan birisi. İstanbul’da bulunan Riva tesislerinde çekilen fikstür ile beraber Beşiktaş’ın oynayacağı maçlar netlik kazandı. Siyah beyazlı taraftarlar ise ezeli rakipleri ile oynayacağı maçların hangi haftada olacağını öğrenmek için intenete yönelmiş durumda.

Yeni sezonda 20 takımla oynanacak olan Süper Lig’de Beşiktaş’ın oynayacağı maçlar belli oldu. Bununla beraber derbi maçlarının da hangi haftalarda oynanacağı da netlik kazanmış oldu. İşte siyah beyazlıların derbi fikstürü:

-

10. hafta

: Beşiktaş-Galatasaray -

12. hafta

: Beşiktaş - Trabzonspor -

17. hafta

: Fenerbahçe-Beşiktaş -

29. hafta

: Galatasaray-Beşiktaş -

31. hafta

: Trabzonspor-Beşiktaş -

36. hafta

: Beşiktaş-Fenerbahçe

Beşiktaş’ın yeni sezonun açılış karşılaşmasını yapması bekleniyor. Karşılaşma 13 Ağustos’ta yapılacak.


Son Güncelleme: 14.07.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
DerbiBeşiktaşSpor Toto Süper Lig
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