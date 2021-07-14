Spor Toto Süper Lig yeni sezon Beşiktaş derbi maçları ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı eden Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları sürerken, Süper Lig’in yeni sezon fikstürü de siyah beyazlıların gündeminde yer alan konulardan birisi. İstanbul’da bulunan Riva tesislerinde çekilen fikstür ile beraber Beşiktaş’ın oynayacağı maçlar netlik kazandı. Siyah beyazlı taraftarlar ise ezeli rakipleri ile oynayacağı maçların hangi haftada olacağını öğrenmek için intenete yönelmiş durumda.

10. hafta

12. hafta

17. hafta

29. hafta

31. hafta

36. hafta

Yeni sezonda 20 takımla oynanacak olan Süper Lig’de Beşiktaş’ın oynayacağı maçlar belli oldu. Bununla berabermaçlarının da hangi haftalarda oynanacağı da netlik kazanmış oldu. İşte siyah beyazlıların derbi fikstürü: -: Beşiktaş-Galatasaray -: Beşiktaş - Trabzonspor -: Fenerbahçe-Beşiktaş -: Galatasaray-Beşiktaş -: Trabzonspor-Beşiktaş -: Beşiktaş-Fenerbahçe

Beşiktaş’ın yeni sezonun açılış karşılaşmasını yapması bekleniyor. Karşılaşma 13 Ağustos’ta yapılacak.