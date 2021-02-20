Spor Toto Süper Lig 26. hafta fikstürü ve puan durumu - Beşiktaş'ın neden maçı yok?

Süper lig puan durumu

Futbol severler tarafından süper lig güncel puan merak edilmektedir. Zorlu geçen maçlarda süper lig 26. hafta devam edilmektedir. Spor toto süper lig 26. Hafta maç sonuçları…

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

19.02.202119:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - TRABZONSPOR A.Ş.

20.02.202113:30 KASIMPAŞA A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

20.02.202116:00 YENİ MALATYASPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

3.FENERBAHÇE A.Ş. 24 16 3 5 47 26 21 51

5.AYTEMİZ ALANYASPOR 24 12 6 6 40 23 17 42

6.ATAKAŞ HATAYSPOR 24 11 6 7 39 29 10 39

7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 24 10 8 6 37 29 8 38

8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 24 10 7 7 37 31 6 37

9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 24 7 11 6 24 29 -5 32

10.YENİ MALATYASPOR 24 7 9 8 30 31 -1 30

11.GÖZTEPE A.Ş. 24 7 8 9 34 31 3 29

12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 6 10 7 26 29 -3 28

13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 23 7 6 10 29 28 1 27

14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 24 6 8 10 29 41 -12 26

15.KASIMPAŞA A.Ş. 24 7 5 12 26 38 -12 26

16.HES KABLO KAYSERİSPOR 24 6 7 11 17 28 -11 25

17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 24 6 7 11 23 36 -13 25

18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 24 6 6 12 28 43 -15 24

19.GENÇLERBİRLİĞİ 23 5 5 13 20 44 -24 20

20.MKE ANKARAGÜCÜ 23 5 4 14 26 39 -13 19

21.YUKATEL DENİZLİSPOR 24 4 6 14 22 43 -21 18

Maç müsabakalar talimatına göre birbirleriyle oynadıkları takımların bitiminde eş puana sahip takımlar kendi aralarında müsabakalara göre sonuçlanarak güncellenecektir.

BU HAFTA BEŞİKTAŞ'IN MAÇI YOK MU, NEDEN YOK?

Kara Kartal, Süperlig'in 26. haftasını bay geçti, yani bu hafta Beşiktaş'ın maçı olmayacak. Beşiktaş, Süperlig'in 27. haftasında Denizlispor'la karşı karşıya gelecek.