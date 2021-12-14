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Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?

10.12.2021-14.12.2021 Spor Toto sonuçları açıklandı.Bakalım Spor Toto bu hafta ne kadar kazandırdı?

14 Aralık 2021 Salı 00:48
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
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Süper Ligte rekabet her geçen hafta daha da artıyor.Haliyle spor toto tutkunları da bu heyecana dahil oluyor.27 maçlık galibiyet serisi Antalya deplasmanında bozulan Trabzonspor ise en yakın rakibi Konyaspor ile arasındaki puan farkını 9'a getirmiş durumda.Bu haftaki maç sonuçlarına ve spor toto kazançlarına şöyle bi bakalım.

Altay – Hatayspor 1-2 Sonuç: 2

Fatih Karagümrük – Konyaspor 1-4 Sonuç: 2

M.Başakşehir - Kasımpaşa A.Ş. 2-1 Sonuç: 1

Ç.Rizespor A.Ş. - Göztepe A.Ş. 3-1 Sonuç: 1

Antalyaspor - Trabzonspor A.Ş. 2-1 Sonuç: 1

Adana Demirspor A.Ş. – Giresunspor 1-0 Sonuç: 1

Y.Malatyaspor – Alanyaspor 2-6 Sonuç: 2

Beşiktaş A.Ş. – Kayserispor 4-2 Sonuç: 1

Sivasspor - Galatasaray A.Ş. 1-0 Sonuç: 1

Gaziantep F.K. A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. 3-2 Sonuç: 1

Chelsea - Leeds United 3-2 Sonuç: 1

Leicester City - Newcastle United 4-0 Sonuç: 1

Lille – Lyon 0-0 Sonuç: 0

Paris Saint Germain – Monaco 2-0 Sonuç: 1

Real Madrid - Atletico Madrid 2-0 Sonuç: 1

 

15 maç bilen:16.152,37 TL

14 maç bilen: 411,36 TL

13 maç bilen: 41,43 TL

12 maç bilen: 8,74 TL

Maç sonuçları ve kazançlar bu şekilde.

Daha detaylı incelemek isteyenler için


Son Güncelleme: 14.12.2021 00:48
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Anahtar Kelimeler:
SporIddiaSpor TotoSüper Lig
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