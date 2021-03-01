Spor severlere müjde! Bakan Kasapoğlu, seyircili maçlar için tarih verdi

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçiş adımlarında spor severleri sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, normalleşmenin başlayacağı Mart ayı ile birlikte spor camiasında maçların seyircili olarak oynanmasıyla ilgili başladıkları çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu müjdesini vererek stadların kontrollü de olarak açılacağı tarih bilgisini paylaştı.

Bakan Kasapoğlu açıklamasında oynana maçlara kısmi de olsa seyircilerin alınmasında kendisinin de istekli olduğunu belirterek, çalışmaların seyirci alımlarında kapasitenin yüzde 10', 15'i veya 20'si şeklinde olabilecek şekilde yürüttüklerini söyledi. Bu durumda 50 bin kişilik stada 5bin kişi alınabilecek.

HES kodunun zorunlu olacağını belirttiği açıklamasında localarında açılabileceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, bu kararları ise Federasyonun vereceğini sözlerine ekledi.

Spor severleri korona tedbirleri çerçevesinde sahalarla buluşturmaktan yana olduklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, bu ay çalışmaları tamamlayarak stadları açabileceklerini kaydetti.