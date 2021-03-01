Spor severlere müjde! Bakan Kasapoğlu, seyircili maçlar için tarih verdi

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçiş adımlarında spor severleri sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, normalleşmenin başlayacağı Mart ayı ile birlikte spor camiasında maçların seyircili olarak oynanmasıyla ilgili başladıkları çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu müjdesini vererek stadların kontrollü de olarak açılacağı tarih bilgisini paylaştı.
HES kodunun zorunlu olacağını belirttiği açıklamasında localarında açılabileceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, bu kararları ise Federasyonun vereceğini sözlerine ekledi.
Spor severleri korona tedbirleri çerçevesinde sahalarla buluşturmaktan yana olduklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, bu ay çalışmaları tamamlayarak stadları açabileceklerini kaydetti.