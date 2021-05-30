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Spor dünyasını yıkan haber! Şeker komasına giren Fikret Engin yaşamını yitirdi

Futbol alanında spor spikerliği yapan ve aynı zamanda TV programcısı olan Fikret Engin, yaşamını yitirdi. Şeker komasına giren ve apar topar hastaneye kaldırılan Engin'in hayatını kaybettiği haberi ise spor dünyasını yasa boğdu.

30 Mayıs 2021 Pazar 08:44
Spor dünyasını yıkan haber! Şeker komasına giren Fikret Engin yaşamını yitirdi
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Bir dönem yayınlanan 'Bay Tahmin' programıyla üne kavuşan ve bir çok spor sever tarafından sevilen spor spikeri ve TV programı yapımcısı Fikret Engin, 25 Mayıs tarihinde şeker komasına girmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. O günden beri tedavi altında olan Engin'in doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Spor dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Fikret Engin'in ölüm haberi tüm spor camiasını yasa boğarken Engin'in yaşamını yitirdiğine dair haberi Gökhan Dinç sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bu haber üzerine spor dünyasının pek çok tatnınmış ismi Fikret Engin için taziye dileklerinde bulunurken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da ani bir şekilde yaşamını yitiren Fikret Engin için taziye mesajı yayımladı. Diğer taraftan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fikret Engin'in ölüm haberini aldıktan sonra 'Mekanın cennet olsun' notunu yazarak bir paylaşım yaptı.

FİKRET ENGİN KİMDİR?

1973 yılında Bursa'da doğan Fikret Engin, medya ile tanıştıktan sonra İstanbul'a taşınarak burada yaşamaya başladı. Yeditepe'de çeşitli medya kuruluşlarına girerek buralarda farklı görevler alan Engin, ATV ve Star TV'nin yanı sıra Super FM ve Teleon TV gibi gibi kanallarda faaliyet gösterdi. Em çok TV8'de yayınlanan Bay Tahmin programıyla tanınan Fikret Engin, başta futbol olmak üzere boks, thai gibi spor müsabakalarında spikerlik yapmıştır. 

Bazı milli maçlarda da spikerlik yapan Fikret Engin, bu güne kadar 3000'den fazla spor müsabakasını sunmuştur.


Son Güncelleme: 30.05.2021 08:44
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Anahtar Kelimeler:
Fikret EnginFikret Engin KimdirBay Tahmin
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