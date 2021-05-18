Southampton, Walcott ile sözleşme imzaladı

İngiltere Ligi’nde çıktığı 37 maç sonunda 44 puan ile 13. Sırada bulunan’dan sezon başında kiralık olarak kadroya katılan kanat oyuncusuile 2 yıllık kontrat imzalandı. Kulübün yaptığı açıklamada 32 yaşındaki hücum oyuncusu ile sonraki sezondan itibaren geçerli olacak şekilde 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Southampton, tecrübeli oyuncunun transferi için Merseyside ekibine herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek. Walcott’un Everton ile olan kontratı sezon sonunda bitiyordu.

Southampton ile bu sezon tüm kulvarlarda şuana kadar 24 maça çıkan İngiliz sağ kanat, 3 gol 3 asistlik bir performans gösterdi. Oyuncu özellikle Arsenal ile oynadığı dönemde otoriteler tarafından geleceğin yıldız adayları arasında gösterilmişti. Ancak yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle beklenen patlamayı gösteremedi.