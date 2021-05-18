İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Southampton, Walcott ile sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Ligi’nde orta sıralarda bulunan Southampton, takımda kiralık olarak oynayan hücum oyuncusu Theo Walcott ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

18 Mayıs 2021 Salı 21:19
Southampton, Walcott ile sözleşme imzaladı
Takip Et:

İngiltere Ligi’nde çıktığı 37 maç sonunda 44 puan ile 13. Sırada bulunan Southampton, Everton’dan sezon başında kiralık olarak kadroya katılan kanat oyuncusu Theo Walcott ile 2 yıllık kontrat imzalandı. Kulübün yaptığı açıklamada 32 yaşındaki hücum oyuncusu ile sonraki sezondan itibaren geçerli olacak şekilde 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Southampton, tecrübeli oyuncunun transferi için Merseyside ekibine herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek. Walcott’un Everton ile olan kontratı sezon sonunda bitiyordu.

Southampton ile bu sezon tüm kulvarlarda şuana kadar 24 maça çıkan İngiliz sağ kanat, 3 gol 3 asistlik bir performans gösterdi. Oyuncu özellikle Arsenal ile oynadığı dönemde otoriteler tarafından geleceğin yıldız adayları arasında gösterilmişti. Ancak yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle beklenen patlamayı gösteremedi.


Son Güncelleme: 18.05.2021 21:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SouthamptonTheo WalcottEvertonİngiltere Premier Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?
anchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
anchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman oynanacak? Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman oynanacak? Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Altınordu - Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Altınordu - Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? ZTK final maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? ZTK final maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Masumlar Apartmanı dizisindeki Psikolog karakteri kimdir? Seda Akman nereli, yaşı kaç?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin kimdir? Onur Şan yaşı ve oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı Safiye neden sürekli temizlik yapıyor? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Rüyada arı sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada arı sokması görmenin anlamları
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman yaşı ve oynadığı diziler
Bugün hangi maçlar var, 18 Mayıs 2021 Salı kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Meryem karakteri Kimdir? Serpi Gül dizideki rolü ve hayatı
Aile hekimi değiştirilebiliyor mu? 2021 Aile hekimi değiştirme şartları neler?
TV 8 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Canlı izle Göztepe Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
Brütten nete maaş hesaplaması 2021
Atv Kardeşlerim tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterine Burak Tozkoparan hayat veriyor
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini kim canlandırıyor? Atilla Şendil biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet 183.bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan yer aldığı dizi ve film yapımları
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisindeki Ela karakteri kimdir? Ceren Yüksekkaya nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.