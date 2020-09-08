Sörtloth atmaya devam ediyor! Norveç K. İrlanda'ya gol oldu yağdı.

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup müsabakasında Kuzey İrlanda ile Norveç kozlarını paylaştı. Kuzey İrlanda’yı sahadan silen Norveç, maçı 5-1 kazandı. Maçta Süper Lig’in gol kralı Sörloth 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de attığı goller ile adından söz ettiren Alexander Sörloth, Norveç milli takımının forması ile de gol atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Windsor Parkt’ta Kuzey İrlanda ile karşılaşan Norveç maçı 5-1 kazanırken, maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösteren Sörloth maçın yıldızı oldu. Galatasaray’ın bu sezon transfer ettiği Omar Elabdellaoui’de Norveç forması ile sahadaydı. Sörloth ve Omar’ın ilk 11 başladığı maçta diğer goller Elyounoussi ile Halland’dan geldi.

Grupta yer alan diğer takımlardan Romanya ise Avusturya ile karşı karşıya geldi. Maçı 3-2 kazanan Romanya’nın kadrosunda Süper Lig’de Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim’de yer aldı.