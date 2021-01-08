Son saniye basketi Fenerbahçe Beko'ya galibiyeti getirdi! Kızılyıldız'ı deplasmanda devirdi

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Son saniyeye kadar mücadele olan karşılaşmada galip gelen taraf Lorenzo Brown'ın son saniyede attığı basketle Fenerbahçe Beko oldu. Karşılaşma sonunda 73-71’lik bir skorla sahadan galip bir şekilde Fenerbahçe Beko ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla beraber 8. galibiyetini elde ederek ligde 13. sırada yer alırken, Kızılyıldız 12. mağlubiyetini alarak haftayı 15. sırada kapattı.

Maçın istatistikleri

Kızılyıldız: O'Bryant 17, Walden 6, Davidovac 11, Dobric 12, Radanov 8, Colom 10, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Reath 2, Kuzmic

Fenerbahçe Beko: Guduric 11, De Colo 2, Barthel 10, Vesely 10, Ulanovas 7, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 4, Brown 13, Pierre 13, Eddie 2, Ahmet Düverioğlu 1

1. Periyot: 22-18

2. Periyot: 39-18

3. Periyot: 53-53

4. Periyot: 73-71