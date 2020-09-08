Son dakika... Ümraniyespor'a koronavirüs şoku! 14 kişiye COVID-19 tanısı koyuldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’da toplam 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulübün teknik ekibinden 2, futbolcularından 7, personelinden 5 olmak üzere 14 kişi COVID-19’a yakalandı.
Ümraniyespor yapmış olduğu açıklamalarda 14 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını doğruladı. Kulüp yönetimi virüse yakalanan kişilerle ilgili izolasyon sürecinin uygulanmaya başladığını duyurdu.
Ümraniyespor’un açıklaması
İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Son Güncelleme: 08.09.2020 22:32