Son dakika... Ümraniyespor'a koronavirüs şoku! 14 kişiye COVID-19 tanısı koyuldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’da toplam 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulübün teknik ekibinden 2, futbolcularından 7, personelinden 5 olmak üzere 14 kişi COVID-19’a yakalandı.

Ümraniyespor yapmış olduğu açıklamalarda 14 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını doğruladı. Kulüp yönetimi virüse yakalanan kişilerle ilgili izolasyon sürecinin uygulanmaya başladığını duyurdu.

Ümraniyespor’un açıklaması

Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.