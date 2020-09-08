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Son dakika... Ümraniyespor'a koronavirüs şoku! 14 kişiye COVID-19 tanısı koyuldu

TFF 1. Lig kulüplerinden Ümraniyespor, koronavirüs test sonucuyla adeta şoka uğradı. Kulüpte teknik ekip, futbolcular ve personelden oluşan toplam 14 kişiye COVID-19 tanısı koyuldu.

08 Eylül 2020 Salı 22:32
Son dakika... Ümraniyespor'a koronavirüs şoku! 14 kişiye COVID-19 tanısı koyuldu
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’da toplam 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulübün teknik ekibinden 2, futbolcularından 7, personelinden 5 olmak üzere 14 kişi COVID-19’a yakalandı.

Ümraniyespor yapmış olduğu açıklamalarda 14 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını doğruladı. Kulüp yönetimi virüse yakalanan kişilerle ilgili izolasyon sürecinin uygulanmaya başladığını duyurdu. 

Ümraniyespor’un açıklaması


Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 22:32
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÜmraniyespor
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